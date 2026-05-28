Cada aposta ganhou mais de R$ 140 mil - Reprodução

Sorteio acontece em São Paulo com prêmio de R$ 5 milhões

Em dia de sorteio atrasado, Lotofácil 3696 faz 25 ganhadores

Em dia de sorteio atrasado, Lotofácil 3696 faz 25 ganhadores

Após quase 30 minutos de atraso, a Caixa Econômica Federal realizou nesta quarta-feira, 27 de maio de 2026, o sorteio do concurso 3696 da Lotofácil. O prêmio principal foi dividido entre 25 apostas vencedoras que acertaram os 15 números sorteados e cada uma vai receber cerca de R$ 146 mil.

Veja aqui os números da Lotofácil 3696

De acordo com a Caixa, os vencedores estão espalhados por diversas regiões do Brasil, com apostas registradas em casas lotéricas físicas e também nos canais eletrônicos oficiais.

Entre os estados com ganhadores estão Bahia, Distrito Federal, Goiás, Minas Gerais, Mato Grosso, Pará, Pernambuco, Paraná, Rio de Janeiro, Roraima, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo e Tocantins.

Uma das apostas premiadas saiu para Ilhéus, na Bahia, na lotérica Trevo da Sorte. Em Brasília, no Distrito Federal, também houve apostas vencedoras, incluindo um bolão de 16 números registrado na Loteria Smart.

O estado de São Paulo concentrou o maior número de vencedores do concurso 3696, com apostas premiadas em cidades como Americana, Jundiaí, Mauá, Santo André, São José do Rio Preto, São Paulo e Socorro.

Além das apostas presenciais, vários jogos feitos pelo sistema digital das Loterias Caixa também acertaram os 15 números. Houve ganhadores em cidades como Belo Horizonte, Belém, Boa Vista, Caxias do Sul e São Paulo por meio dos canais eletrônicos.

Cidades com apostas ganhadoras da Lotofácil 3696

Ilhéus (BA)

Brasília (DF) – duas apostas vencedoras

Águas Lindas de Goiás (GO)

Belo Horizonte (MG)

Paranaíta (MT)

Belém (PA)

Igarassu (PE)

Carlópolis (PR)

São José dos Pinhais (PR)

Rio de Janeiro (RJ)

Boa Vista (RR)

Canoas (RS)

Caxias do Sul (RS)

Brusque (SC)

Americana (SP)

Jundiaí (SP)

Mauá (SP)

Santo André (SP) – duas apostas vencedoras

São José do Rio Preto (SP)

São Paulo (SP)

Socorro (SP)

Tocantinópolis (TO)

Quanto cada ganhador vai receber?

As apostas que acertaram os 15 números vão receber aproximadamente R$ 146.051,92 cada. O valor teve pequena diferença em um dos bilhetes de Brasília devido ao formato de bolão com 16 números apostados.

A Lotofácil é uma das modalidades mais populares das Loterias Caixa. Para jogar, o apostador escolhe entre 15 e 20 números dentre os 25 disponíveis no volante. Ganha prêmio quem acerta 11, 12, 13, 14 ou 15 dezenas.

A aposta mínima, com 15 números, possui chance de 1 em 3,2 milhões de acertar todas as dezenas. Já apostas com mais números aumentam as probabilidades, mas também custam mais caro.

Os sorteios da Lotofácil normalmente acontecem de segunda a sábado, sempre no Espaço da Sorte, em São Paulo.