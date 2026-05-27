Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3696, quarta (27/5/26)

Sorteio da Lotofácil acontece nesta quarta, dia 27 de maio de 2026 - DCI

Tem chance de novo milionário na área! A Caixa Econômica Federal realiza nesta quarta-feira (27/05) o sorteio da Lotofácil 3696, que traz uma bolada estimada em R$ 5 milhões na faixa principal de 15 acertos. A extração ocorre no Espaço da Sorte, localizado no coração de São Paulo, na Avenida Paulista.

Confira os números sorteados no resultado da Lotofácil 3696: 02-03-06-05-07-09-11-13-15-16-17-19-21-23-24

Veja o rateio:

15 acertos – 25 apostas ganhadoras, R$ 146.051,92

14 acertos – 1463 apostas ganhadoras, R$ 424,02

13 acertos – 25395 apostas ganhadoras, R$ 35,00

12 acertos – 199182 apostas ganhadoras, R$ 14,00

11 acertos – 854867 apostas ganhadoras, R$ 7,00

Resultado da Lotofácil de hoje 3696

Os ganhadores da loteria podem resgatar a quantia em agências da Caixa mediante apresentação do RG e CPF. Se for de R$ 10 mil ou mais, o pagamento será feito no prazo mínimo de dois úteis contado a partir da apresentação do bilhete.

Faturam o grande prêmio apenas os apostadores que acertarem de 11 a 15 números do resultado da Lotofácil concurso 3696 de hoje. Quanto mais dezenas marcar, maior será o prêmio e o principal vai para quem cravar todos.

Já os apostadores que acertaram parcialmente os números do resultado da Lotofácil podem resgatar prêmios de R$ 1.903,98 também em lotéricas. No Portal de Loterias, após efetuar login, confira os números da aposta e se aparecer “Aposta Premiada”, então clique para resgatá-lo.

O prazo para receber o prêmio é de até 90 dias corridos contados a partir da data do sorteio do concurso da Quina de hoje. Os sorteios são realizados às segundas, terças, quartas, quintas, sextas-feiras e sábados, sempre às 21h.