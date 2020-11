Lotofácil 2071 tem prêmio de R$ 1,2 milhão neste sábado (31)

A Lotofácil 2071 sorteia neste sábado (31) o prêmio de R$ 1,2 milhão para o jogador que acertar as 15 dezenas. As apostas podem ser realizadas em lotéricas ou pela internet, no site da Caixa, até às 19h. O sorteio ocorre no Espaço Loterias Caixa, localizado no Terminal Rodoviário Tietê, em São Paulo, às 20h.

O último sorteio foi realizado em 30 de outubro e os números sorteados da Lotofácil concurso 2070 foram: 02-04-06-08-09-12-13-14-15-16-17-19-20-24-25.

Como apostar na Lotofácil?

Para conseguir ganhar o prêmio da Lotofácil concurso 2071, o apostador precisa fazer registrar o jogo até às 19h deste sábado (31) nas casas lotéricas ou no site oficial da Caixa: www.loterias.caixa.gov.br. O valor do jogo simples é R$ 2,50.

As apostas da Lotofácil podem ser feitas manualmente ou de forma aleatória pelo sistema, conhecida como Surpresinha. É possível também escolher a opção Teimosinha, para concorrer em três, seis, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos com o mesmo jogo.

Para tentar aumentar a chance de ganhar, é possível ainda realizar um bolão Lotofácil. Cada bolão pode conter de 2 a 100 cotas – dependendo da quantidade de dezenas que terá a aposta.

Quer jogar online?

O valor mínimo de apostas pela internet, porém, é de R$ 30. A aposta é paga com cartão de crédito e deve ser feito um cadastro com o CPF do apostador. Para participar também é preciso ter mais de 18 anos.

Qual é a probabilidade de ganhar na Lotofácil concurso 2071?

A princípio, a probabilidade de acertar o resultado da Lotofácil concurso 2071 e ganhar o prêmio máximo com o jogo simples é de uma em 3,2 milhões, segundo a Caixa. Contudo, se forem acrescentados 20 números ao jogo, essa chance pode chegar a uma em 211.

Últimos resultados da Lotofácil

Confira a seguir os resultados dos últimos sorteios realizados durante no mês de outubro.

Lotofácil resultados anteriores, concurso 2069 de quinta, 29 de outubro (29/10): os números sorteados foram: 01 02 03 04 05 06 07 09 13 17 21 22 23 24 25

Lotofácil resultados anteriores, concurso 2068 de quarta, 28 de outubro (28/10): os números sorteados foram: 01 02 03 07 10 14 15 16 18 19 20 21 23 24 25

Lotofácil resultados anteriores, concurso 2067 de terça, 27 de outubro (27/10): os números sorteados foram:

01 07 08 09 12 13 14 16 17 19 20 21 23 24 25

Lotofácil resultados anteriores, concurso 2066 de segunda, 26 de outubro (27/10): os números sorteados foram: 01 07 08 09 12 13 14 16 17 19 20 21 23 24 25

Lotofácil resultados anteriores, concurso 2065 de sábado, 24 de outubro (24/10): os números sorteados foram: 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 17 19 21 22

Lotofácil resultados anteriores, concurso 2064 de sexta, 23 de outubro (23/10): os números sorteados foram:

06 07 09 10 11 12 13 17 18 19 20 21 22 24 25

Lotofácil resultados anteriores, concurso 2063 de quinta, 22 de outubro (22/10): os números sorteados foram: 01 02 05 06 07 10 11 13 16 18 19 20 22 24 25

Lotofácil resultados anteriores, concurso 2062 de quarta, 21 de outubro (21/10): os números sorteados foram: 03 04 06 07 08 09 10 12 14 15 19 20 22 23 24

Lotofácil resultados anteriores, concurso 2061 de terça, 20 de outubro (20/10): os números sorteados foram: 01 02 05 08 10 11 12 15 16 17 18 19 20 21 23

Lotofácil resultados anteriores, concurso 2060 de segunda, 19 de outubro (19/10): os números sorteados foram: 03 05 09 13 14 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

Lotofácil resultados anteriores, concurso 2059 de sábado, 17 de outubro (17/10): os números sorteados foram: 01 04 05 10 12 14 15 16 17 18 19 20 21 23 25

Lotofácil resultados anteriores, concurso 2058 de sexta, 16 de outubro (16/10): os números sorteados foram: 01 05 07 08 10 12 13 14 15 17 20 21 22 23 24

Lotofácil resultados anteriores, concurso 2057 de quinta, 15 de outubro (15/10): os números sorteados foram: 02 05 06 08 09 10 11 12 13 14 15 16 18 20 25

Lotofácil resultados anteriores, concurso 2056 de quarta, 14 de outubro (14/10): os números sorteados foram: 01 03 04 05 06 09 10 13 15 16 17 18 19 20 21

Lotofácil resultados anteriores, concurso 2055 de terça, 13 de outubro (13/10): os números sorteados foram: 01 02 03 04 05 07 11 14 15 16 18 19 21 23 25

Lotofácil resultados anteriores, concurso 2054 de sábado, 10 de outubro (10/10): os números sorteados foram: 01 02 03 05 07 08 10 11 12 14 1719 21 22 23

