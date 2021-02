Lotofácil 2156 pode pagar R$ 1,5 milhão nesta quinta-feira (11/2/2021)

A Lotofácil 2156 desta quinta-feira, dia 11 de fevereiro, pode pagar um prêmio de R$ 1,5 milhão para quem acertar as dezenas do sorteio. O jogo corre a partir das 20h.

Os jogos podem ser efetivados em uma casa lotérica ou pela internet até uma hora antes do sorteio. Veja como fazer a sua aposta online.

Apostar na Lotofácil 2156 de hoje

A Lotofácil é como o próprio nome já diz: fácil. É fácil de jogar e também é de ganhar!

Para fazer o seu jogo, é necessário escolher entre 15 e 20 dezenas nas 25 disponíveis no volante. O jogo simples (com 15 números) custa R$ 2,50. Ganha prêmio o apostador que acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 números na modalidade.

As chances de levar algum dos prêmios do sorteio com uma aposta simples começam em 1 em 11. Já com uma aposta de 20 números, as chances de levar algum prêmio começam em 1 em 3,9. Viu como é fácil?

As apostas podem ser feitas nas lotéricas ou pela internet (www.loteriasonline.caixa.gov.br).

A probabilidade de acertar o jogo com uma aposta simples é de uma em 3.268.760. Já com um jogo de 20 números, é de uma em 211.

Que dia corre o sorteio da Lotofácil?

Os sorteios são sempre de segunda a sábado, às 20h.

Todos os resultados da Lotofácil podem ser acompanhados em nossa página especial da modalidade.

Resultados anteriores da Lotofácil

Confira o resultado da Lotofácil concurso 2154. O sorteio foi na segunda-feira, 09/02. Os números sorteados foram:

14 08 11 09 13

21 17 15 07 01

04 02 10 20 18

Confira o resultado da Lotofácil concurso 2152. O sorteio foi no sábado, 06/02. Os números sorteados foram:

15 11 03 02 13

06 23 20 12 04

17 16 10 18 25