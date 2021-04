Lotofácil 2199: três apostas acertam resultado e ganham R$ 433,5 mil

De acordo com as Loterias Caixa, três apostas acertaram o resultado da Lotofácil 2199 e ganharam o prêmio de R$ 433,5 mil cada. Dois jogos foram registrados nos canais eletrônicos e a terceiro em Teresina, no Piauí.

Além disso, a modalidade entregou prêmios menores para as apostas que acertaram parcialmente o resultado [01-02-05-06-07-09-12-14-15-17-18-19-20-23-24], sendo de: R$ 1,7 mil para 14 acertos, R$ 25 para 13 acertos, R$ 10 para 12 acertos e R$ 5 para 11 acertos.

O‌ ‌sorteio da Lotofácil 2199‌ ‌foi realizado ‌ ‌no‌ ‌Espaço‌ Loterias Caixa,‌ ‌localizado‌ ‌no‌ ‌Terminal‌ ‌Rodoviário‌ do ‌Tietê,‌ ‌em‌ ‌São‌ ‌Paulo.‌ ‌

Onde receber o prêmio da Lotofácil 2199?

É possível receber o prêmio da Lotofácil concurso 2199 em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa. Caso o prêmio líquido seja superior a R$ 1.332,78 (bruto de R$ 1.903,98), o pagamento pode ser realizado somente nas agências da Caixa. Valores iguais ou acima de R$ 10.000,00 são pagos após 2 dias da apresentação na agência da Caixa.

Próximo sorteio da Lotofácil

O próximo sorteio da Lotofácil será o de número 2160, está previsto para esta quarta-feira, dia 07, e o prêmio estimado em R$ 4 milhões. Os apostadores terão até às 19h para registrar o jogo nas lotéricas, aplicativo ou site Loterias Caixa (www.loteriasonline.caixa.gov.br).

No‌ ‌volante,‌ ‌composto‌ ‌por‌ ‌25‌ ‌números,‌ ‌é‌ ‌possível‌ ‌marcar‌ ‌de‌ ‌15‌ ‌a‌ ‌20.‌ ‌ ‌São‌ ‌sorteados‌ ‌15‌ ‌números.‌ ‌Quem‌ ‌acertar‌ ‌todos,‌ ‌leva‌ ‌o‌ ‌prêmio‌ ‌máximo. Também‌ ‌é‌ ‌possível‌ ‌ganhar‌ ‌acertando‌ ‌11,‌ ‌12,‌ ‌13‌ ‌ou‌ ‌14.‌ ‌ ‌

Para‌ ‌fazer‌ ‌o‌ ‌jogo,‌ ‌a‌ ‌escolha‌ ‌dos‌ ‌números‌ ‌pode‌ ‌ser‌ ‌feita‌ ‌pelo‌ ‌sistema,‌ ‌automaticamente,‌ ‌ou‌ ‌de‌ ‌forma‌ ‌manual.‌ ‌Também‌ ‌é‌ ‌possível‌ ‌repetir‌ ‌a‌ ‌mesma‌ ‌aposta‌ ‌em‌ ‌vários‌ ‌concursos-‌ ‌modalidade‌ ‌conhecida‌ ‌como‌ ‌Teimosinha.‌ ‌O‌ ‌apostador‌ ‌pode‌ ‌escolher‌ ‌concorrer‌ ‌com‌ ‌ela‌ ‌por‌ ‌3,‌ ‌6,‌ ‌12,‌ ‌18‌ ‌ou‌ ‌24‌ ‌sorteios.‌ ‌

Quanto‌ ‌custa‌ ‌o‌ ‌jogo da Lotofácil?‌ ‌

A‌ ‌menor‌ ‌aposta‌ ‌é‌ ‌a‌ ‌simples‌ ‌de‌ ‌15‌ ‌números,‌ ‌que‌ ‌sai‌ ‌por‌ ‌R$2,50.‌ ‌Conforme‌ ‌o‌ ‌jogador‌ ‌seleciona‌ ‌mais‌ ‌números‌ ‌-‌ ‌limitado‌ ‌a‌ ‌20‌ ‌por‌ ‌jogo‌ ‌-‌ ‌o‌ ‌valor‌ ‌também‌ ‌também‌ ‌aumenta,‌ ‌podendo‌ ‌ultrapassar‌ ‌R$38‌ ‌mil.‌ ‌

15 números custa R$2,50;

16 números custa R$40,00;

17 números custa R$340,00;

18 números custa R$2.040,00;

19 números custa R$9.690,00;

20 números custa R$38.760,00.

Qual‌ ‌é‌ ‌o‌ ‌valor‌ ‌do‌ ‌prêmio?‌ ‌

Essa‌ ‌é‌ ‌a‌ ‌resposta‌ ‌que‌ ‌todo‌ ‌apostar‌ ‌quer‌ ‌saber.‌ ‌O‌ ‌prêmio‌ ‌varia‌ ‌de‌ ‌acordo‌ ‌com‌ ‌o‌ ‌valor‌ ‌ arrecadado,‌ ‌correspondendo‌ ‌a‌ ‌43,35%‌ ‌do‌ ‌total‌ ‌bruto.‌ ‌ São‌ ‌subtraídos‌ ‌dessa‌ ‌porcentagem,‌ ‌três‌ ‌prêmios‌ ‌de‌ ‌valores‌ ‌fixos.‌ ‌O‌ ‌restante‌ ‌do‌ ‌valor‌ ‌é‌ ‌ distribuído‌ ‌nas‌ ‌demais‌ ‌categorias:‌ ‌

R$‌ ‌5,00‌ ‌para‌ ‌as‌ ‌apostas‌ ‌com‌ ‌11‌ acertos;‌ ‌

R$‌ ‌10,00‌ ‌para‌ ‌as‌ ‌apostas‌ ‌com‌ ‌12‌ ‌acertos;‌ ‌

R$‌ ‌25,00‌ ‌para‌ ‌as‌ ‌apostas‌ ‌com‌ ‌13‌ ‌acertos;‌ ‌

13%‌ ‌entre‌ ‌os‌ ‌acertadores‌ ‌de‌ ‌14‌ ‌acertos;

62%‌ ‌entre‌ ‌os‌ ‌acertadores‌ ‌de‌ ‌15‌ ‌acertos;‌ ‌ ‌

Além‌ ‌disso,‌ ‌10%‌ ‌ficam‌ ‌acumulados‌ ‌para‌ ‌concursos‌ ‌de‌ ‌final‌ ‌0.‌ ‌Esse‌ ‌valor‌ ‌será‌ ‌distribuído‌ ‌ aos‌ ‌ganhadores‌ ‌que‌ acertarem‌ ‌os‌ ‌15‌ ‌números‌ ‌sorteados.‌ ‌Também‌ ‌são‌ ‌coletados‌ ‌15%‌ ‌para‌ ‌ essa‌ ‌mesma‌ ‌faixa‌ ‌de‌ ‌ganhadores‌ ‌do‌ ‌concurso‌ ‌especial‌ ‌Lotofácil‌ ‌da‌ ‌Independência,‌ ‌que‌ ‌ acontece‌ ‌todo‌ ‌ano‌ ‌no‌ ‌mês‌ ‌de‌ ‌setembro.‌ ‌

Como‌ ‌funciona‌ ‌o‌ ‌Bolão da Lotofácil?‌ ‌ O bolão da Lotofácil só pode ser feito presencialmente nas lotéricas e sai por, no mínimo R$10 e a cota por pelo menos R$ 3. A quantidade de cotas permitidas varia de acordo com a quantidade de dezenas que terá no bolão, mas para qualquer um o mínimo é de duas cotas. Mínimo‌ ‌de‌ ‌duas‌ ‌e‌ ‌máximo‌ ‌de‌ ‌8‌ ‌cotas‌ ‌(para‌ ‌apostas‌ ‌com‌ ‌15‌ ‌números);‌ ‌

Mínimo‌ ‌de‌ ‌duas‌ ‌e‌ ‌máximo‌ ‌de‌ ‌25‌ ‌cotas‌ ‌(para‌ ‌apostas‌ ‌com‌ ‌16‌ ‌números)‌ ‌;‌ ‌

Mínimo‌ ‌de‌ ‌duas‌ ‌e‌ ‌máximo‌ ‌de‌ ‌30‌ ‌cotas‌ ‌(para‌ ‌apostas‌ ‌com‌ ‌17‌ ‌números);‌ ‌

Mínimo‌ ‌de‌ ‌duas‌ ‌e‌ ‌máximo‌ ‌de‌ ‌35‌ ‌cotas‌ ‌(para‌ ‌apostas‌ ‌com‌ ‌18‌ ‌números);‌ ‌

Mínimo‌ ‌de‌ ‌duas‌ ‌e‌ ‌máximo‌ ‌de‌ ‌70‌ ‌cotas‌ ‌(para‌ ‌apostas‌ ‌com‌ ‌19‌ ‌números);‌ ‌

Mínimo‌ ‌de‌ ‌duas ‌e‌ ‌máximo‌ ‌de‌ ‌100‌ ‌cotas‌ ‌(para‌ ‌apostas‌ ‌com‌ ‌20‌ ‌números);‌ Para‌ ‌escolher‌ ‌os‌ ‌números‌ ‌do‌ ‌bolão,‌ ‌é‌ ‌necessário‌ ‌preencher‌ ‌no‌ ‌próprio‌ ‌volante‌ ‌ou‌ ‌solicitar‌ ‌a‌ ‌escolha‌ ‌pelo‌ ‌sistema‌ ‌ao‌ ‌atendente‌ ‌da‌ ‌lotérica.‌ ‌ Também‌ ‌é‌ ‌possível‌ ‌comprar‌ ‌cotas‌ ‌de‌ ‌bolões‌ ‌organizados‌ ‌pelas‌ ‌Unidades‌ ‌Lotéricas,‌ ‌com‌ ‌possibilidade‌ ‌de‌ ‌cobrança‌ ‌da‌ ‌Tarifa‌ ‌de‌ ‌Serviço‌ ‌adicional‌ ‌de‌ ‌até‌ ‌35%‌ ‌da‌ ‌cota.‌ ‌‌

Qual‌ ‌era ‌a‌ ‌probabilidade‌ ‌de‌ ‌ganhar na Lotofácil 2199?

‌O ‌apostador‌ ‌que ‌tentou ‌a‌ ‌sorte‌ ‌com‌ ‌uma‌ ‌aposta‌ ‌simples‌ ‌de‌ ‌15‌ ‌números,‌ ‌tinha uma chance em‌ ‌3,2 milhões de acertar o resultado da Lotofácil 2199.‌ ‌Mas‌ ‌se‌ ‌o‌ ‌jogo‌ ‌tivesse‌ ‌20‌ ‌números,‌ ‌essa‌ ‌chance‌ ‌vai‌ ‌para‌ ‌uma‌ ‌em‌ ‌211.‌

15 números acertados, a chance de ganhar é de uma em 3.268.760;

14 números acertados, a chance de ganhar é de uma em 21.792;

13 números acertados, a chance de ganhar é de uma em 692;

12 números acertados, a chance de ganhar é de uma em 60;

11 números acertados, a chance de ganhar é de uma em 11;

