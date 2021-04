Lotofácil 2202: quatro apostas dividem prêmio de R$ 3,3 milhões

A Lotofácil 2202 sorteada nesta sexta-feira [09] teve quatro ganhadores do prêmio principal e cada uma faturou o R$ 847,4 mil. De acordo com o detalhamento divulgado pela Caixa, dois jogos foram registrados em Fortaleza [CE], um em Santa Rita do Sapucaí [MG] e outro na Lapa [PR].

As dezenas sorteadas no concurso 2202 de hoje foram: 01-05-09-10-13-14-15-16-17-18-20-21-22-24-25.

As faixas de 14, 13, 12 e 11 acertos também tiveram ganhadores que receberam uma premiação de acordo com a quantidade de números marcados. A modalidade entregou: R$ 1,3 mil para segunda faixa, R$ 25 para a terceira faixa, R$ 10 para a quarta faixa e R$ 5 para a quinta faixa.

O‌ ‌sorteio da Lotofácil 2202, e de todas as demais modalidades das Loterias Caixa, ‌foi realizado ‌ ‌no‌ ‌Espaço‌ Loterias Caixa,‌ ‌localizado‌ ‌no‌ ‌Terminal‌ ‌Rodoviário‌ do ‌Tietê,‌ ‌em‌ ‌São‌ ‌Paulo.‌ ‌

Para receber prêmios de até R$ 1.332,78 (bruto de R$ 1.903,98) da Lotofácil 2202 os apostadores podem ir em casa lotéricas ou agências da Caixa. Caso o prêmio líquido seja superior o pagamento só será realizado nas agências da Caixa. O prazo para efetuar o resgates é de até 90 dias corridos contados a partir da data do sorteio do concurso.

Próximo sorteio da Lotofácil

O próximo sorteio da Lotofácil já tem data marcada e será neste sábado, dia 10 de abril. O prêmio estimado para o concurso R$ 2203 é de R$ 1,5 milhão e os apostadores tem até às 19h para registrar o jogo em lotéricas, aplicativo ou site Loterias Caixa (www.loteriasonline.caixa.gov.br).

No‌ ‌volante,‌ ‌composto‌ ‌por‌ ‌25‌ ‌números,‌ ‌é‌ ‌possível‌ ‌marcar‌ ‌de‌ ‌15‌ ‌a‌ ‌20.‌ ‌ ‌São‌ ‌sorteados‌ ‌15‌ ‌números.‌ ‌Quem‌ ‌acertar‌ ‌todos,‌ ‌leva‌ ‌o‌ ‌prêmio‌ ‌máximo. Também‌ ‌é‌ ‌possível‌ ‌ganhar‌ ‌acertando‌ ‌11,‌ ‌12,‌ ‌13‌ ‌ou‌ ‌14.‌ ‌ ‌

Para‌ ‌fazer‌ ‌o‌ ‌jogo,‌ ‌a‌ ‌escolha‌ ‌dos‌ ‌números‌ ‌pode‌ ‌ser‌ ‌feita‌ ‌pelo‌ ‌sistema,‌ ‌automaticamente,‌ ‌ou‌ ‌de‌ ‌forma‌ ‌manual.‌ ‌Também‌ ‌é‌ ‌possível‌ ‌repetir‌ ‌a‌ ‌mesma‌ ‌aposta‌ ‌em‌ ‌vários‌ ‌concursos -‌ ‌modalidade‌ ‌conhecida‌ ‌como‌ ‌Teimosinha.‌ ‌O‌ ‌apostador‌ ‌pode‌ ‌escolher‌ ‌concorrer‌ ‌com‌ ‌ela‌ ‌por‌ ‌3,‌ ‌6,‌ ‌12,‌ ‌18‌ ‌ou‌ ‌24‌ ‌sorteios.‌ ‌‌

