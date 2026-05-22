Cada ganhador da Lotofácil 3691 vai receber cerca de R$ 281 mil. - rGetty

Apostas de Curitiba, Mauá, Pirajuí e São José do Rio Preto são as sortudas

Lotofácil 3691: três apostas de SP e uma do Paraná dividem prêmio milionário

Lotofácil 3691: três apostas de SP e uma do Paraná dividem prêmio milionário

A Lotofácil concurso 3691 da Caixa Econômica Federal, realizado nesta quinta-feira (21), no Espaço da Sorte, em São Paulo, terminou com quatro apostas vencedoras na faixa principal. Três bilhetes premiados são do estado de São Paulo e um do Paraná. Cada ganhador vai receber cerca de R$ 281 mil.

As dezenas sorteadas foram:

02 – 03 – 05 – 08 – 09 – 10 – 13 – 14 – 15 – 18 – 19 – 21 – 23 – 24 – 25

Cidades das apostas vencedoras da Lotofácil 3691

As apostas da Lotofácil 3691 que acertaram os 15 números foram registradas nas seguintes cidades:

Curitiba — aposta feita na lotérica Rei da Sorte

Mauá — aposta simples registrada na Lotérica do Parque SV

Pirajuí — bolão registrado na Lotérica 13

São José do Rio Preto — bolão feito na Lotérica Rei Midas

Os quatro jogos vencedores dividiram o prêmio principal e cada um receberá aproximadamente R$ 281.394,78.

Além dos ganhadores da faixa principal, milhares de apostas também foram premiadas nas demais categorias:

15 acertos: 4 apostas ganhadoras — R$ 281.394,78

4 apostas ganhadoras — R$ 281.394,78 14 acertos: 455 apostas ganhadoras — R$ 741,00

455 apostas ganhadoras — R$ 741,00 13 acertos: 13.345 apostas ganhadoras — R$ 35,00

13.345 apostas ganhadoras — R$ 35,00 12 acertos: 116.359 apostas ganhadoras — R$ 14,00

116.359 apostas ganhadoras — R$ 14,00 11 acertos: 562.352 apostas ganhadoras — R$ 7,00

562.352 apostas ganhadoras — R$ 7,00

Segundo a Caixa Econômica Federal, o próximo concurso da Lotofácil será realizado na sexta-feira (22) e tem prêmio estimado em R$ 1,8 milhão para quem acertar os 15 números.