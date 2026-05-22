Lotofácil

Lotofácil 3691: três apostas de SP e uma do Paraná dividem prêmio milionário

Apostas de Curitiba, Mauá, Pirajuí e São José do Rio Preto são as sortudas

jornalista Anny Malagolini, SEOEscrito por Anny Malagolini
Lotofácil 3691 Cada ganhador da Lotofácil 3691 vai receber cerca de R$ 281 mil. - rGetty

A Lotofácil concurso 3691 da Caixa Econômica Federal, realizado nesta quinta-feira (21), no Espaço da Sorte, em São Paulo, terminou com quatro apostas vencedoras na faixa principal. Três bilhetes premiados são do estado de São Paulo e um do Paraná. Cada ganhador vai receber cerca de R$ 281 mil.

As dezenas sorteadas foram:

02 – 03 – 05 – 08 – 09 – 10 – 13 – 14 – 15 – 18 – 19 – 21 – 23 – 24 – 25

Cidades das apostas vencedoras da Lotofácil 3691

As apostas da Lotofácil 3691 que acertaram os 15 números foram registradas nas seguintes cidades:

Leia também

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3691, quinta…

Lotofácil 3690: apostas da Bahia e São Paulo dividem prêmio

  • Curitiba — aposta feita na lotérica Rei da Sorte
  • Mauá — aposta simples registrada na Lotérica do Parque SV
  • Pirajuí — bolão registrado na Lotérica 13
  • São José do Rio Preto — bolão feito na Lotérica Rei Midas

Os quatro jogos vencedores dividiram o prêmio principal e cada um receberá aproximadamente R$ 281.394,78.

Além dos ganhadores da faixa principal, milhares de apostas também foram premiadas nas demais categorias:

  • 15 acertos: 4 apostas ganhadoras — R$ 281.394,78
  • 14 acertos: 455 apostas ganhadoras — R$ 741,00
  • 13 acertos: 13.345 apostas ganhadoras — R$ 35,00
  • 12 acertos: 116.359 apostas ganhadoras — R$ 14,00
  • 11 acertos: 562.352 apostas ganhadoras — R$ 7,00

Segundo a Caixa Econômica Federal, o próximo concurso da Lotofácil será realizado na sexta-feira (22) e tem prêmio estimado em R$ 1,8 milhão para quem acertar os 15 números.

jornalista Anny Malagolini, SEO
Anny Malagolini

Anny Malagolini é jornalista com ampla experiência em produção de conteúdo digital e SEO. Atuou em redações como Campo Grande News, Correio do Estado e Midiamax, faz a estratégia editorial do portal DCI, com foco em audiência orgânica e conteúdo de autoridade.

Você pode gostar também

Resultado da Lotofácil 3690 de quarta

Lotofácil 3689: veja quais lotéricas de SP tiveram apostas premiadas

Lotofácil: resultado da Lotofácil 3689 de terça

Paulistas acertam quadra da Lotofácil 3688 e prêmio vai a R$ 5 milhões

Lotofácil: resultado da Lotofácil 3688 de segunda

Lotofácil 3687 de hoje: resultado de sábado

Este site usa cookies para melhorar sua experiência. Vamos supor que você esteja de acordo com isso, mas você pode optar por não participar, se desejar. Aceito Mais detalhes