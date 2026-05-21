Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3691, quinta (21/5/26)

Sorteio da Lotofácil 3691 deve ser o primeiro da noite - DCI

A aposta que acertar o resultado da Lotofácil pode ganhar R$ 2 milhões

O resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3691, quinta, 21/5/2026, foi divulgado por volta das 21h (horário de Brasília). O sorteio das dezenas ocorreu no Espaço Loterias Caixa, em São Paulo, e o prêmio acumulado era de R$ 2 milhões.

Confira os números sorteados no resultado da Lotofácil 3691: 02-03-05-08-09-10-13-14-15-18-19-23-21-24-25

Resultado da Lotofácil de hoje 3691

Os ganhadores podem resgatar a quantia em agências da Caixa mediante apresentação do RG e CPF. Se for de R$ 10 mil ou mais, o pagamento será feito no prazo mínimo de dois úteis contado a partir da apresentação do bilhete.

Faturam o grande prêmio apenas os apostadores que acertarem de 11 a 15 números do resultado da Lotofácil concurso 3691 de hoje. Quanto mais dezenas marcar, maior será o prêmio e o principal vai para quem cravar todos.

Já os apostadores que acertaram parcialmente os números do resultado da Lotofácil podem resgatar prêmios de R$ 1.903,98 também em lotéricas. No Portal de Loterias, após efetuar login, confira os números da aposta e se aparecer “Aposta Premiada”, então clique para resgatá-lo.

O prazo para receber o prêmio é de até 90 dias corridos contados a partir da data do sorteio do concurso da Quina de hoje. Os sorteios são realizados às segundas, terças, quartas, quintas, sextas-feiras e sábados, sempre às 21h.

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