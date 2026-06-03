Lotofácil acumula e prêmio sobe para R$ 5 milhões no concurso 3702 de quarta-feira (3)

A Lotofácil chega ao concurso 3702 com um prêmio estimado em R$ 5 milhões após nenhuma aposta acertar as 15 dezenas sorteadas na noite de terça-feira (2). O próximo sorteio acontece nesta quarta-feira, 3 de junho, a partir das 21h (horário de Brasília), no Espaço da Sorte, em São Paulo, com transmissão pelos canais oficiais das Loterias Caixa.

As dezenas sorteadas no concurso 3701 foram: 01, 02, 04, 07, 08, 09, 10, 12, 13, 14, 17, 22, 23, 24 e 25. Como não houve ganhadores na faixa principal, o prêmio acumulou para o próximo concurso, aumentando a expectativa dos apostadores em todo o país.

Apesar de ninguém ter levado o prêmio máximo, milhares de apostas foram contempladas nas demais faixas. Ao todo, 263 bilhetes acertaram 14 números e receberam R$ 1.606,09 cada. Já a faixa de 13 acertos registrou 10.192 apostas ganhadoras, com prêmio individual de R$ 35. Outras 122.729 apostas fizeram 12 acertos e receberam R$ 14, enquanto 597.123 jogadores acertaram 11 dezenas e garantiram R$ 7 cada.

Considerada uma das loterias mais populares do Brasil, a Lotofácil permite ao apostador escolher entre 15 e 20 números dentre os 25 disponíveis no volante. O prêmio principal é destinado a quem acerta as 15 dezenas sorteadas, mas também há premiação para apostas que fazem 11, 12, 13 ou 14 acertos.

A aposta mínima, com 15 números, custa R$ 3,50. Quem deseja aumentar as chances de ganhar pode marcar mais dezenas, embora o valor da aposta também aumente. Outra opção é utilizar a Surpresinha, em que o sistema escolhe os números automaticamente, ou a Teimosinha, que permite concorrer com a mesma aposta por vários concursos consecutivos.

O prêmio bruto da Lotofácil corresponde a 43,79% da arrecadação de cada concurso. Parte desse montante é destinada às faixas de premiação fixa, que pagam atualmente R$ 7 para 11 acertos, R$ 14 para 12 acertos e R$ 35 para 13 acertos. Já os valores destinados aos acertadores de 14 e 15 números variam conforme a arrecadação e a quantidade de vencedores.

Com R$ 5 milhões em disputa, o concurso 3702 promete atrair um grande número de apostas até o horário limite para jogar, que normalmente se encerra às 19h nas lotéricas e canais digitais da Caixa. A expectativa é que o prêmio milionário impulsione a procura pela modalidade, especialmente entre aqueles que sonham em começar o mês de junho com uma fortuna na conta.