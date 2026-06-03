Lotofácil

Lotofácil acumula e prêmio sobe para R$ 5 milhões no concurso 3702 de quarta-feira (3)

Próximo sorteio da Lotofácil acontece nesta quarta, dia 3 de junho

Escrito por Anny Malagolini
Lotofácil concurso 3702 DCI

A Lotofácil chega ao concurso 3702 com um prêmio estimado em R$ 5 milhões após nenhuma aposta acertar as 15 dezenas sorteadas na noite de terça-feira (2). O próximo sorteio acontece nesta quarta-feira, 3 de junho, a partir das 21h (horário de Brasília), no Espaço da Sorte, em São Paulo, com transmissão pelos canais oficiais das Loterias Caixa.

As dezenas sorteadas no concurso 3701 foram: 01, 02, 04, 07, 08, 09, 10, 12, 13, 14, 17, 22, 23, 24 e 25. Como não houve ganhadores na faixa principal, o prêmio acumulou para o próximo concurso, aumentando a expectativa dos apostadores em todo o país.

Apesar de ninguém ter levado o prêmio máximo, milhares de apostas foram contempladas nas demais faixas. Ao todo, 263 bilhetes acertaram 14 números e receberam R$ 1.606,09 cada. Já a faixa de 13 acertos registrou 10.192 apostas ganhadoras, com prêmio individual de R$ 35. Outras 122.729 apostas fizeram 12 acertos e receberam R$ 14, enquanto 597.123 jogadores acertaram 11 dezenas e garantiram R$ 7 cada.

Leia também

Resultado da Lotofácil hoje, concurso 3701, terça (02/6/26)

Resultado da Lotofácil hoje, concurso 3700, segunda…

Considerada uma das loterias mais populares do Brasil, a Lotofácil permite ao apostador escolher entre 15 e 20 números dentre os 25 disponíveis no volante. O prêmio principal é destinado a quem acerta as 15 dezenas sorteadas, mas também há premiação para apostas que fazem 11, 12, 13 ou 14 acertos.

A aposta mínima, com 15 números, custa R$ 3,50. Quem deseja aumentar as chances de ganhar pode marcar mais dezenas, embora o valor da aposta também aumente. Outra opção é utilizar a Surpresinha, em que o sistema escolhe os números automaticamente, ou a Teimosinha, que permite concorrer com a mesma aposta por vários concursos consecutivos.

O prêmio bruto da Lotofácil corresponde a 43,79% da arrecadação de cada concurso. Parte desse montante é destinada às faixas de premiação fixa, que pagam atualmente R$ 7 para 11 acertos, R$ 14 para 12 acertos e R$ 35 para 13 acertos. Já os valores destinados aos acertadores de 14 e 15 números variam conforme a arrecadação e a quantidade de vencedores.

Com R$ 5 milhões em disputa, o concurso 3702 promete atrair um grande número de apostas até o horário limite para jogar, que normalmente se encerra às 19h nas lotéricas e canais digitais da Caixa. A expectativa é que o prêmio milionário impulsione a procura pela modalidade, especialmente entre aqueles que sonham em começar o mês de junho com uma fortuna na conta.

jornalista Anny Malagolini, SEO
Anny Malagolini

Anny Malagolini é jornalista com ampla experiência em produção de conteúdo digital e SEO. Atuou em redações como Campo Grande News, Correio do Estado e Midiamax, faz a estratégia editorial do portal DCI, com foco em audiência orgânica e conteúdo de autoridade.

Você pode gostar também

Lotofácil 3670 faz sorteio com prêmio acumulado hoje

Resultado da Lotofácil hoje, concurso 3699, sábado (30/5/26)

Resultado da Lotofácil, concurso 3698, sexta (29/5/26)

Lotofácil concurso 3697 acumula e prêmio sobe para R$ 5 milhões

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3697, quinta (28/5/26)

Lotofácil ou Quina: qual loteria é mais fácil de ganhar?

Este site usa cookies para melhorar sua experiência. Vamos supor que você esteja de acordo com isso, mas você pode optar por não participar, se desejar. Aceito Mais detalhes