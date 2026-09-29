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Lotofácil: bolão de Natal leva prêmio de R$ 1,6 milhão; veja o rateio

Sorteio aconteceu segunda, com o concurso 3791

Escrito por Anny Malagolini
Rateio da Lotofácil DCI
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Um bolão registrado em uma lotérica de Natal, no Rio Grande do Norte, acertou os 15 números da Lotofácil 3791 e ficou com o prêmio principal do concurso sorteado nesta segunda-feira, 28 de setembro. A aposta foi feita na Casa da Sorte, da Loteria Casa da Sorte Ltda. ME, e recebeu R$ 1.612.688,44.

Segundo os dados do concurso, o jogo foi registrado na modalidade física e corresponde a um bolão com quatro cotas. O prêmio foi destinado à única aposta que acertou os 15 números sorteados.

Com o acerto máximo, o bolão de Natal ficou com praticamente todo o valor destinado à faixa principal. O prêmio milionário foi de R$ 1.612.688,44, enquanto outras 149 apostas acertaram 14 números e receberam R$ 2.269,43 cada.

Confira as dezenas sorteadas.

Rateio da Lotofácil

Além do prêmio principal, o concurso distribuiu valores para apostas que acertaram de 11 a 14 números. Confira:

15 acertos: 1 aposta ganhadora, com R$ 1.612.688,44;
14 acertos: 149 apostas ganhadoras, com R$ 2.269,43 cada;
13 acertos: 5.903 apostas ganhadoras, com R$ 35 cada;
12 acertos: 76.552 apostas ganhadoras, com R$ 14 cada;
11 acertos: 442.689 apostas ganhadoras, com R$ 7 cada.

O prêmio principal ficou com um único bolão, registrado em Natal. Como se trata de uma aposta coletiva com quatro cotas, o valor recebido poderá ser dividido entre os participantes conforme a quantidade de cotas adquiridas por cada apostador.

Próximo sorteio

A Lotofácil terá novo sorteio nesta terça-feira, 29 de setembro. A estimativa da Caixa para o prêmio principal é de R$ 2 milhões.

Os interessados podem registrar as apostas nas lotéricas credenciadas ou pelos canais oficiais da Caixa, respeitando o horário limite para o concurso.

jornalista Anny Malagolini, SEO
Anny Malagolini

Anny Malagolini é formado em Comunicação Social, com trajetória no jornalismo online, voltado para a estratégia editorial. Com passagem por veículos de comunicação como Campo Grande News, Correio do Estado, Midiamax, acumula experiência na cobertura de notícias de economia, serviços, finanças e temas de interesse público. Profissional sob o DRT 1272/MS

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