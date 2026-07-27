Lotofácil

Lotofácil tem prêmio especial de R$ 9 milhões hoje

Sorteio acontece nesta segunda-feira, 27 de julho

Escrito por Anny Malagolini
Lotofácil 3746 Lotofácil hoje - DCI
Siga o DCI no GoogleEntre no canal do WhatsApp

O prêmio da Lotofácil voltou a acumular e pode transformar um apostador em milionário nesta segunda-feira (27). A Caixa Econômica Federal sorteia o concurso 3746, que oferece R$ 9 milhões para quem acertar as 15 dezenas. O valor é o maior da modalidade em 2026 até agora e cresceu após nenhuma aposta cravar a faixa principal no concurso anterior. O sorteio será realizado às 21h (horário de Brasília), no Espaço da Sorte, em São Paulo.

Como jogar na Lotofácil 3746?

Os jogos para o sorteio da Lotofácil 3746 podem ser registrados até as 20h30 desta segunda-feira nas casas lotéricas credenciadas, no aplicativo ou no site Loterias Caixa.

Na Lotofácil, o apostador deve escolher entre 15 e 20 números, dos 25 disponíveis no volante. São sorteadas 15 dezenas, e a aposta simples, com 15 números, custa R$ 3,50.

Além do prêmio principal para quem acertar as 15 dezenas, a Lotofácil também paga valores para apostas que fizerem 14, 13, 12 e 11 acertos.

Para aumentar as chances de ganhar, também é possível participar de um bolão. Na Lotofácil, o bolão tem valor mínimo de R$ 14, enquanto cada cota deve custar pelo menos R$ 4,50.

Qual é a chance de ganhar na Lotofácil?

A chance de acertar as 15 dezenas da Lotofácil com uma aposta simples é de uma em 3,2 milhões. As probabilidades para um jogo de 15 números são:

15 números acertados: uma chance em 3.268.760;

14 números acertados: uma chance em 21.792;

13 números acertados: uma chance em 692;

12 números acertados: uma chance em 60;

11 números acertados: uma chance em 11.

Ao marcar mais números no volante, o apostador aumenta as probabilidades de ganhar, mas também paga mais caro. Uma aposta com 20 dezenas, por exemplo, custa R$ 54.264 e oferece uma chance em 211 de acertar os 15 números.

jornalista Anny Malagolini, SEO
Anny Malagolini

Anny Malagolini é jornalista especializada em produção de conteúdo digital, jornalismo online e estratégia editorial. Com passagem por veículos de comunicação como Campo Grande News, Correio do Estado, Midiamax, Yahoo e Tempo Novo, acumula experiência na cobertura de notícias, economia, serviços, entretenimento e temas de interesse público. Atualmente, lidera o portal DCI, onde desenvolve conteúdos baseados em apuração, análise de dados e boas práticas de jornalismo digital. DRT 1272/MS

Você pode gostar também
Resultado da Lotofácil

Resultado da Lotofácil de R$ 5 milhões: veja os números de domingo

Confira o resultado da Lotofácil, Mega-Sena, Quina e Loteria Federal deste domingo (26/7)

Confira o resultado da Lotofácil, Mega-Sena, Quina e Loteria Federal deste domingo…

Resultado da Lotofácil de hoje 3745

Resultado da Lotofácil hoje, concurso 3745 e ganhadores (26/07/26)

Lotofácil 3745

Lotofácil sorteia novo prêmio especial de R$ 5 milhões

Lotofácil 3744 teve ganhador

Ninguém acerta a Lotofácil e próximo sorteio acumula em R$ 5 milhões

Resultado da Lotofácil de hoje 3744

Resultado da Lotofácil hoje, concurso 3744 de sexta-feira (24/07/26)

Este site usa cookies para melhorar sua experiência. Vamos supor que você esteja de acordo com isso, mas você pode optar por não participar, se desejar. Aceito Mais detalhes