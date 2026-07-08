Morador de Salvador acerta 15 números da Lotofácil e fica milionário

Bilhete simples feito em Salvador, na Bahia, acertou sozinho as 15 dezenas da Lotofácil 3729; próximo prêmio está estimado em R$ 8 milhões.

Uma aposta feita em Salvador, na Bahia, acertou sozinha o resultado da Lotofácil 3729 e vai receber R$ 1.966.163,83. O sorteio foi realizado nesta terça-feira, 7 de julho de 2026, no Espaço da Sorte, em São Paulo.

O resultado da Lotofácil 3729 premiou uma aposta de Salvador, na Bahia, com quase R$ 2 milhões na noite desta terça-feira (7). O bilhete vencedor acertou as 15 dezenas sorteadas e faturou sozinho o prêmio principal de R$ 1.966.163,83.

A aposta ganhadora foi registrada na Loteria Paripe, em Salvador. Segundo os dados do concurso, o jogo foi feito de forma física, em aposta simples, com 15 números marcados no volante. O prêmio não saiu para bolão.

Resultado da Lotofácil 3729

As dezenas sorteadas na Lotofácil no concurso 3729 foram: 01 – 02 – 03 – 05 – 06 – 11 – 12 – 13 – 14 – 15 – 16 – 18 – 20 – 21 – 22

O concurso 3729 da Lotofácil teve uma aposta ganhadora na faixa principal. Além do prêmio de 15 acertos, milhares de apostadores também foram premiados nas demais faixas, com 14, 13, 12 e 11 números.

Veja a divisão da premiação:

15 acertos

1 aposta ganhadora: R$ 1.966.163,83

14 acertos

129 apostas ganhadoras: R$ 3.195,82

13 acertos

5.692 apostas ganhadoras: R$ 35,00

12 acertos

85.307 apostas ganhadoras: R$ 14,00

11 acertos

526.260 apostas ganhadoras: R$ 7,00

A arrecadação total do concurso foi de R$ 21.940.327,50.

O prêmio principal da Lotofácil 3729 saiu para uma aposta feita em Salvador, na Bahia. O jogo vencedor foi registrado na Loteria Paripe, pertencente à E M Super Mega Loterias Ltda.

A aposta foi simples, com 15 dezenas, a quantidade mínima permitida para participar da Lotofácil. Como apenas um bilhete acertou todos os números sorteados, o apostador ou apostadora receberá sozinho o valor de R$ 1.966.163,83.

Quanto será o prêmio da próxima Lotofácil?

O próximo sorteio da Lotofácil será o concurso 3730, marcado para quarta-feira, 8 de julho de 2026. A estimativa de prêmio é de R$ 8 milhões para quem acertar as 15 dezenas.

O concurso também chama atenção por ser de final zero. Segundo os dados do sorteio, o acumulado para o próximo concurso final zero está em R$ 2.737.216,52.

Já o valor acumulado para o Sorteio Especial da Independência chegou a R$ 128.286.853,70.

Para apostar na Lotofácil, o jogador deve escolher de 15 a 20 números entre os 25 disponíveis no volante. Ganha prêmio quem acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 dezenas.

A aposta simples, com 15 números, é a opção mais barata. Também é possível marcar mais dezenas, o que aumenta as chances de ganhar, mas deixa o jogo mais caro.

Os sorteios da Lotofácil costumam ocorrer de segunda a sábado, sempre a partir das 20h, no Espaço da Sorte, em São Paulo, com divulgação oficial dos números pela Caixa Econômica Federal.