Moradores do DF e PR ganham R$ 854 mil na Lotofácil 3715 após sorteio adiado

Moradores do DF e PR ganham R$ 854 mil na Lotofácil 3715 após sorteio adiado

O resultado da Lotofácil 3715 saiu neste sábado, 20 de junho de 2026, após o sorteio realizado às 8h30 da manhã no Espaço da Sorte, em São Paulo. A extração estava prevista inicialmente para sexta-feira, 19, mas foi transferida por causa do jogo da Seleção Brasileira na Copa do Mundo.

As dezenas sorteadas na Lotofácil 3715 foram: 03, 05, 06, 09, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 24 e 25. Os jogos premiados foram registrados em casas lotéricas de Brasília, no Distrito Federal, e de Cruzeiro do Sul, no Paraná.

Em Brasília, a aposta vencedora foi feita na Lotérica Noroeste, da Casa Lotérica São José de Anchieta Ltda. O jogo foi simples, com 15 dezenas, registrado em canal físico.

A segunda aposta ganhadora saiu para Cruzeiro do Sul, no Paraná. O bilhete foi feito na Lotérica Cruzeiro do Sul, também em canal físico, em aposta simples de 15 números.

Além dos dois ganhadores do prêmio principal, milhares de apostas também foram premiadas nas demais faixas. Com 14 acertos, 336 apostas ganharam R$ 1.523,54 cada.

Na faixa de 13 acertos, 9.742 apostas receberam R$ 35,00. Outras 105.575 apostas fizeram 12 acertos e levaram R$ 14,00. Já com 11 acertos, 536.777 jogos ganharam R$ 7,00.

Próximo sorteio da Lotofácil

A estimativa de prêmio para o próximo sorteio da Lotofácil concurso 3716 é de R$ 2 milhões. O acumulado para o concurso de final zero, número 3720, está em R$ 2.088.142,01. O sorteio acontece neste sábado, às 21h.

Na Lotofácil, o apostador escolhe de 15 a 20 números entre os 25 disponíveis no volante. Ganha prêmio quem acerta 11, 12, 13, 14 ou 15 dezenas. A aposta simples, com 15 números, custa R$ 3,50.