Moradores ficam sem prêmio principal da Lotofácil 3716; veja rateio

Nenhuma aposta acertou as 15 dezenas da Lotofácil 3716, sorteada neste sábado, 20 de junho de 2026. Com isso, o prêmio principal acumulou e a estimativa da Caixa para o próximo concurso é de R$ 5 milhões.

O sorteio foi realizado no Espaço da Sorte, em São Paulo. As dezenas sorteadas na Lotofácil 3716 foram: 01, 02, 04, 05, 07, 11, 12, 15, 17, 18, 21, 22, 23, 24 e 25.

Como não houve ganhador na faixa principal, nenhum morador levou a bolada milionária deste sábado. Apesar disso, milhares de apostas foram premiadas nas demais categorias do concurso.

A maior premiação saiu para os jogos que acertaram 14 dezenas. Ao todo, 215 apostas fizeram 14 acertos e cada uma vai receber R$ 2.106,09.

Na faixa de 13 acertos, 6.708 apostas ganharam R$ 35,00. Outras 89.764 apostas acertaram 12 dezenas e vão receber R$ 14,00. Já com 11 acertos, 476.277 jogos levaram R$ 7,00.

Próximo sorteio da Lotofácil

O próximo sorteio da Lotofácil será o concurso 3717, previsto para segunda-feira, 22 de junho. A estimativa de prêmio para quem acertar as 15 dezenas é de R$ 5 milhões.

A Caixa informou ainda que o acumulado para o próximo concurso está em R$ 1.511.688,27. Já o acumulado para o concurso de final zero, número 3720, chegou a R$ 2.331.962,69.

Na Lotofácil, o apostador escolhe de 15 a 20 números entre os 25 disponíveis no volante. Ganha prêmio quem acerta 11, 12, 13, 14 ou 15 dezenas. A aposta simples, com 15 números, custa R$ 3,50.