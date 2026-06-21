Lotofácil

Moradores ficam sem prêmio principal da Lotofácil 3716; veja rateio

Novo sorteio corre segunda

Escrito por Anny Malagolini
Lotofácil 3716 Prêmio acumulou na noite de sábado

Nenhuma aposta acertou as 15 dezenas da Lotofácil 3716, sorteada neste sábado, 20 de junho de 2026. Com isso, o prêmio principal acumulou e a estimativa da Caixa para o próximo concurso é de R$ 5 milhões.

O sorteio foi realizado no Espaço da Sorte, em São Paulo. As dezenas sorteadas na Lotofácil 3716 foram: 01, 02, 04, 05, 07, 11, 12, 15, 17, 18, 21, 22, 23, 24 e 25.

Como não houve ganhador na faixa principal, nenhum morador levou a bolada milionária deste sábado. Apesar disso, milhares de apostas foram premiadas nas demais categorias do concurso.

A maior premiação saiu para os jogos que acertaram 14 dezenas. Ao todo, 215 apostas fizeram 14 acertos e cada uma vai receber R$ 2.106,09.

Na faixa de 13 acertos, 6.708 apostas ganharam R$ 35,00. Outras 89.764 apostas acertaram 12 dezenas e vão receber R$ 14,00. Já com 11 acertos, 476.277 jogos levaram R$ 7,00.

Próximo sorteio da Lotofácil

O próximo sorteio da Lotofácil será o concurso 3717, previsto para segunda-feira, 22 de junho. A estimativa de prêmio para quem acertar as 15 dezenas é de R$ 5 milhões.

A Caixa informou ainda que o acumulado para o próximo concurso está em R$ 1.511.688,27. Já o acumulado para o concurso de final zero, número 3720, chegou a R$ 2.331.962,69.

Na Lotofácil, o apostador escolhe de 15 a 20 números entre os 25 disponíveis no volante. Ganha prêmio quem acerta 11, 12, 13, 14 ou 15 dezenas. A aposta simples, com 15 números, custa R$ 3,50.

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Anny Malagolini

Anny Malagolini é jornalista especializada em produção de conteúdo digital, jornalismo online e estratégia editorial. Com passagem por veículos de comunicação como Campo Grande News, Correio do Estado, Midiamax e Tempo Novo, acumula experiência na cobertura de notícias, economia, serviços, entretenimento e temas de interesse público. Atualmente, lidera o portal DCI, onde desenvolve conteúdos baseados em apuração, análise de dados e boas práticas de jornalismo digital. DRT 1272/MS

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