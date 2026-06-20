Resultado das Loterias de hoje: Lotofácil 3716, Federal 6076, Mega 3021
Sorteios acontecem às 20h e 21h
Os apostadores acompanham neste sábado, 20 de junho, os resultados das principais loterias da Caixa Econômica Federal. A rodada reúne os sorteios da Lotofácil 3715, Loteria Federal 6076, Mega-Sena 3021, Timemania 2406 e Dia de Sorte 1228.
Os números serão atualizados pelo DCI assim que a Caixa divulgar os resultados oficiais. As dezenas publicadas abaixo estarão organizadas em ordem crescente, e não necessariamente na sequência em que saíram no sorteio. No caso da Loteria Federal, a conferência deve ser feita pelo número do bilhete.
Resultado da Lotofácil 3716
O concurso 3716 da Lotofácil será sorteado neste sábado, 20 de junho. Para ganhar o prêmio principal, é preciso acertar as 15 dezenas entre as 25 disponíveis no volante.
Números da Lotofácil 3716:
Resultado da Loteria Federal 6076
A Loteria Federal 6076 também integra a lista de resultados das loterias de hoje. Diferentemente da Lotofácil, Quina e Mega-Sena, a modalidade não sorteia dezenas para apostas em volante. A premiação é definida pelos números dos bilhetes emitidos pela Caixa.
Resultado da Federal 6076:
Na Loteria Federal, o apostador deve conferir o número impresso no bilhete. Também podem existir premiações derivadas, como aproximações, centenas, dezenas e unidades, conforme o regulamento da modalidade.
Resultado da Mega-Sena 3021
A Mega-Sena 3021 será sorteada neste domingo, 20 de junho, com prêmio estimado em R$ 42 milhões. Para levar a bolada principal, é preciso acertar as seis dezenas.
Números da Mega-Sena 3021:
Resultado da Timemania 2406
A Timemania 2406 terá sete dezenas sorteadas e um Time do Coração. Para conquistar o prêmio principal, o apostador precisa acertar os sete números.
Números da Timemania 2406:
Resultado do Dia de Sorte 1228
O Dia de Sorte 1228 sorteia sete números e um Mês da Sorte. O prêmio principal vai para quem acertar as sete dezenas.
Números do Dia de Sorte 1228:
Como conferir os resultados das loterias?
Para conferir se ganhou, o apostador deve comparar os números do bilhete com o resultado da modalidade em que apostou. Nas loterias de dezenas, como Lotofácil, Quina, Mega-Sena, Timemania e Dia de Sorte, a conferência é feita pelos números sorteados.
Já na Loteria Federal, a verificação é feita pelo número completo do bilhete. Por isso, é importante guardar o comprovante da aposta ou o bilhete físico até a conferência final.
O DCI atualizará esta matéria assim que a Caixa divulgar os resultados oficiais.