Loteria mudou a vida de três apostadores hoje

Moradores de 3 cidades acertam a Lotofácil e levam mais de R$ 1,2 milhão

Moradores de 3 cidades acertam a Lotofácil e levam mais de R$ 1,2 milhão

O resultado da Lotofácil 3767 foi divulgado na noite desta quinta-feira (20), após o sorteio realizado no Espaço da Sorte, em São Paulo. Três apostas acertaram as 15 dezenas e dividiram o prêmio principal de R$ 1.683.893,22. Cada uma recebeu R$ 561.297,74, conforme a premiação oficial.

As dezenas sorteadas foram 02, 04, 06, 07, 09, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 20, 21, 22 e 23.

Os três bilhetes vencedores foram registrados em Fortaleza (CE), Caxias (MA) e Osasco (SP). Em Fortaleza, a aposta foi feita na Dia de Sorte Loterias, com 16 números, em formato físico e participação em bolão. O detalhamento indica prêmio de R$ 561.297,60.

Em Caxias, no Maranhão, o bilhete saiu na Loteria Boa Sorte. A aposta teve 15 números, foi registrada pelo sistema multicanal e também participou de um bolão. O valor informado no detalhamento é de R$ 561.297,70.

Já em Osasco, na Grande São Paulo, a aposta vencedora foi registrada na Destino da Sorte. O jogo contou com 16 números, foi feito pelo sistema multicanal e integrou um bolão. O detalhamento aponta R$ 561.297,52.

A Lotofácil 3767 também distribuiu valores para apostas que acertaram 14, 13, 12 e 11 números. Na faixa de 14 acertos, 198 apostas ganharam R$ 1.783,21 cada.

Outras 6.053 apostas acertaram 13 dezenas e receberam R$ 35. Na faixa de 12 acertos, foram 80.367 apostas ganhadoras, com prêmio individual de R$ 14. Já 423.879 apostas acertaram 11 números e levaram R$ 7 cada.

Próximo sorteio da Lotofácil

O próximo concurso será realizado nesta sexta-feira (21), com prêmio estimado em R$ 2 milhões.

O valor acumulado para o concurso de final zero, o 3770, chegou a R$ 2.118.123,86. Para o Sorteio Especial da Independência, o acumulado alcançou R$ 149.064.024,05.

A arrecadação total do concurso 3767 foi de R$ 18.689.391,00.