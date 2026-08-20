Lotofácil

Resultado da Lotofáciln de hoje, concurso 3767 e rateio (20/08/26)

Horário, sorteio e dezenas extraídas nesse quinta, dia 20 de agosto de 2026

Escrito por Anny Malagolini
Resultado da Lotofácil 3767
Siga o DCI no GoogleEntre no canal do WhatsApp

A sorte pode mudar de mãos nesta quinta-feira (20). O concurso 3767 da Lotofácil promete um prêmio estimado em R$ 2 milhões para quem acertar as 15 dezenas. O sorteio será realizado pela Caixa Econômica Federal, no Espaço da Sorte, em São Paulo, a partir das 21h (horário de Brasília).

Confira os números sorteados no resultado da Lotofácil 3767: 02-04-06-07-09-10-11-13-14-15-16-20-21-22-23

Resultado da Lotofácil de hoje 3767

Números sorteados no resultado da Lotofácil 3767: 02-04-06-07-09-10-11-13-14-15-16-20-21-22-23

Os ganhadores do resultado da loteria podem resgatar a quantia em agências da Caixa mediante apresentação do RG e CPF. Se for de R$ 10 mil ou mais, o pagamento será feito no prazo mínimo de dois úteis contado a partir da apresentação do bilhete.

Faturam o grande prêmio apenas os apostadores que acertarem de 11 a 15 números do resultado da Lotofácil concurso 3767 de hoje. Quanto mais dezenas marcar, maior será o prêmio e o principal vai para quem cravar todos.

Já os apostadores que acertaram parcialmente os números do resultado da Lotofácil  podem resgatar prêmios de R$ 1.903,98 também em lotéricas. No Portal de Loterias, após efetuar login, confira os números da aposta e se aparecer “Aposta Premiada”, então clique para resgatá-lo.

O prazo para receber o prêmio é de até 90 dias corridos contados a partir da data do sorteio do concurso da Lotofácil de hoje. Os sorteios são realizados às segundas, terças, quartas, quintas, sextas-feiras e domingos.

Quais são as chances de ganhar na Lotofácil?

Na Lotofácil, o apostador escolhe 15 números entre os 25 disponíveis no volante. Para levar o prêmio máximo, é preciso acertar todas as 15 dezenas sorteadas. Em uma aposta simples, que custa menos do que a maioria das modalidades especiais das Loterias Caixa, a chance de acertar os 15 números é de 1 em 3.268.760.

Além disso, a Lotofácil premia quem acerta 11, 12, 13 e 14 dezenas, aumentando as possibilidades de receber algum valor.

Já na Quina, por exemplo, o apostador escolhe cinco números entre 80 disponíveis. Para conquistar o prêmio principal, é necessário acertar todas as cinco dezenas sorteadas.

Nesse caso, a probabilidade de ganhar com uma aposta simples é de apenas 1 em 24.040.016, quase oito vezes menor do que na Lotofácil. A modalidade também distribui prêmios para quem acerta quatro, três ou dois números.

Do ponto de vista matemático, a Lotofácil oferece chances muito superiores de premiação. Enquanto a probabilidade de acertar os 15 números é de cerca de 1 em 3,2 milhões, na Quina o apostador enfrenta uma disputa de mais de 24 milhões de combinações possíveis.

Para quem busca aumentar as chances de vitória, a Lotofácil aparece como a alternativa mais favorável. Já os apostadores que preferem disputar prêmios potencialmente maiores podem optar pela Quina, mesmo com probabilidades mais desafiadoras.

jornalista Anny Malagolini, SEO
Anny Malagolini

Anny Malagolini é formado em Comunicação Social, com trajetória no jornalismo online, voltado para a estratégia editorial. Com passagem por veículos de comunicação como Campo Grande News, Correio do Estado, Midiamax, acumula experiência na cobertura de notícias de economia, serviços, finanças e temas de interesse público. Profissional sob o DRT 1272/MS

Você pode gostar também
lotofácil

Com apostas simples, 3 moradores dividem prêmio milionário da Lotofácil

Resultado da Lotofácil de hoje 3766

Resultado da Lotofácil 3766: quatro apostas dividem prêmio milionário

LOTOFÁCIL

Moradores de MG e RS ficam milionários com a Lotofácil

resultado da Lotofácil 3765

Resultado Lotofácil 3765: bolão e aposta simples faturam prêmio

Resultado Lotofácil 3764

Resultado Lotofácil 3764: ninguém acerta e prêmio sobe para R$ 5 milhões

Ganhadores da Lotofácil 3763

Lotofácil 3763: aposta simples de São José do Rio Preto leva prêmio milionário

Este site usa cookies para melhorar sua experiência. Vamos supor que você esteja de acordo com isso, mas você pode optar por não participar, se desejar. Aceito Mais detalhes