Cinco apostas acertaram as 15 dezenas da Lotofácil e cada vencedor vai receber R$ 341 mil

Moradores de cinco cidades ganham Lotofácil 3706 após apostas simples; cada um leva R$ 341 mil

Moradores de cinco cidades ganham Lotofácil 3706 após apostas simples; cada um leva R$ 341 mil

Cinco apostas acertaram as 15 dezenas sorteadas no concurso da Lotofácil 3706 e vão dividir o prêmio principal. Cada ganhador receberá R$ 341.029,77 após registrar apostas simples, com valor mínimo da modalidade. O sorteio ocorreu na noite de terça-feira, 9 de junho.

Os vencedores da Lotofácil são das cidades de Senador Canedo (GO), Luisburgo (MG), Rondonópolis (MT), Curitiba (PR) e Ibiúna (SP). Quatro apostas foram individuais e apenas uma foi realizada por meio de bolão.

A aposta de Senador Canedo, em Goiás, foi registrada pelos canais eletrônicos da Caixa e acertou as 15 dezenas com um jogo simples de 16 números. Em Luisburgo, Minas Gerais, o vencedor também utilizou os canais digitais, mas participou por meio de um bolão com uma cota.

Já em Rondonópolis, no Mato Grosso, outro apostador fez uma aposta simples de 16 dezenas pela internet e garantiu o prêmio milionário. Em Curitiba, no Paraná, o bilhete premiado foi registrado na lotérica Tupi, enquanto em Ibiúna, interior de São Paulo, a aposta vencedora saiu na Lotérica Pé de Meia.

Quem são os ganhadores da Lotofácil 3706?

As cinco apostas vencedoras foram registradas nas seguintes localidades:

Senador Canedo (GO) – aposta simples digital com 16 dezenas

Luisburgo (MG) – bolão digital com 15 dezenas

Rondonópolis (MT) – aposta simples digital com 16 dezenas

Curitiba (PR) – aposta simples física com 15 dezenas

Ibiúna (SP) – aposta simples física com 15 dezenas

Cada uma delas receberá R$ 341.029,77 pelo acerto das 15 dezenas sorteadas.

Apostas simples continuam entre as mais premiadas

Apesar da possibilidade de aumentar as chances com mais dezenas, a maioria dos ganhadores da Lotofácil continua apostando em jogos simples. No concurso mais recente, três dos cinco vencedores marcaram apenas as 15 dezenas mínimas exigidas pelo regulamento.

A Lotofácil é considerada uma das modalidades mais acessíveis das loterias da Caixa, permitindo apostas a partir de 15 números escolhidos entre os 25 disponíveis no volante.

Como resgatar o prêmio da Lotofácil?

Prêmios de até R$ 2.428,80 podem ser retirados em casas lotéricas credenciadas. Valores acima desse limite devem ser sacados em agências da Caixa Econômica Federal mediante apresentação de documento oficial com foto e comprovante da aposta premiada.

Os ganhadores têm até 90 dias após a data do sorteio para solicitar o pagamento. Após esse prazo, o valor é repassado ao Fundo de Financiamento Estudantil (Fies).