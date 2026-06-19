Moradores de seis cidades acertam a Lotofácil 3714 e levam R$ 1,5 milhão cada

Moradores de seis cidades brasileiras vão dormir milionários após o sorteio da Lotofácil 3714. O concurso desta quinta-feira, 18 de junho, teve seis apostas ganhadoras na faixa principal, cada uma com prêmio de R$ 1.590.500,99. As dezenas sorteadas foram 03, 04, 05, 06, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19 e

Além do prêmio principal, o sorteio da Lotofácil 3714 também pagou valores menores para apostadores que acertaram 11, 12, 13 e 14 números. A arrecadação total do concurso foi de R$ 52.643.199,00.

Os bilhetes vencedores foram registrados em Aracati, no Ceará; Imperatriz, no Maranhão; Belo Horizonte, em Minas Gerais; Maringá, no Paraná; Bauru, em São Paulo; e São Bernardo do Campo, também em São Paulo. Cada aposta vai receber R$ 1.590.500,99. Entre os ganhadores, cinco jogos foram apostas simples e um foi bolão.

A premiação completa ficou assim:

15 acertos: 6 apostas ganhadoras, com prêmio de R$ 1.590.500,99 para cada uma.

14 acertos: 546 apostas ganhadoras, com prêmio de R$ 1.760,61.

13 acertos: 18.330 apostas ganhadoras, com prêmio de R$ 35,00.

12 acertos: 221.991 apostas ganhadoras, com prêmio de R$ 14,00.

11 acertos: 1.248.486 apostas ganhadoras, com prêmio de R$ 7,00.

Quando será o próximo sorteio da Lotofácil?

O próximo concurso da Lotofácil está previsto para sexta-feira, 19 de junho de 2026, com prêmio estimado em R$ 2 milhões para quem acertar as 15 dezenas. A modalidade ainda tem acumulado de R$ 1.812.498,06 para o próximo concurso de final zero, o 3720. Já o valor reservado para a Lotofácil da Independência chegou a R$ 120.793.053,20.

Para jogar, o apostador escolhe de 15 a 20 números entre os 25 disponíveis no volante. Recebem prêmio os bilhetes que acertam 11, 12, 13, 14 ou 15 dezenas.