Lotofácil

Que horas é o sorteio do resultado da Lotofácil 3715 hoje

Prêmio é de R$ 2 milhões

Escrito por Anny Malagolini
Horário do resultado da Lotofácil 3715 hoje DCI

Os apostadores das loterias têm uma nova oportunidade de mudar de vida com o resultado o concurso 3715, mas quem apostou terá que esperar um pouco. O horário das loterias mudou por causa da Copa e o resultado da Lotofácil será mais tarde.

Horário do resultado da Lotofácil 3715 hoje

O sorteio da Lotofácil concurso 3715 vai sair sábado, dia 20 de junho, às 8h30 (de Brasília). O resultado é:

Premiação da Loteria

Ganhar na loteria poder ser o sonho de muita gente para mudar de vida, e a premiação da Lotofácil em 2026 pode sair em cinco faixas.

Nas três menores faixas são pagos R$ 5 para 11 acertos, R$ 10 para 12 acertos, R$ 25 para 13 acertos. A Caixa então faz a dedução dos prêmios fixos e o distribui o restante assim: 13% para a faixa de 14 números e 62% para a faixa de 15 dezenas.

Se mais de uma aposta acertar o resultado lotofácil, o prêmio principal será rateado igualmente entre todos os acertadores. Dessa forma, o valor pode variar sendo maior ou menor que o estimado pelas Loterias Caixa.

Se ninguém acertar as 15 dezenas, a quantia acumula para o concurso seguinte, na respectiva faixa. Os ganhadores conseguem receber qualquer quantia de jogos premiados em agências da Caixa.

O preço da aposta varia de acordo com a quantidade de dezenas selecionadas para jogar na Loto. A aposta mínima, de 15 números, custa R$ 3,50.

jornalista Anny Malagolini, SEO
Anny Malagolini

Anny Malagolini é jornalista especializada em produção de conteúdo digital, jornalismo online e estratégia editorial. Com passagem por veículos de comunicação como Campo Grande News, Correio do Estado, Midiamax e Tempo Novo, acumula experiência na cobertura de notícias, economia, serviços, entretenimento e temas de interesse público. Atualmente, lidera o portal DCI, onde desenvolve conteúdos baseados em apuração, análise de dados e boas práticas de jornalismo digital. DRT 1272/MS

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