Lotofácil

Quando é o sorteio do resultado da lotofácil 3780 hoje?

Sorteio da CAIXA será realizado ao vivo

Escrito por Anny Malagolini
Resultado da Lotofácil 3780 DCI
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A Lotofácil da Independência terá o sorteio do concurso 3780 nesta terça-feira (15). O prêmio está estimado em R$ 300 milhões. O valor será dividido entre os ganhadores que acertarem as 15 dezenas. O sorteio acontece no Espaço da Sorte, em São Paulo, sob organização da Caixa Econômica Federal.

Confira as dezenas do resultado da Lotofácil 3780: ESTIMADO.

Resultado da Lotofácil de hoje 3780

O prêmio da Lotofácil da Independência não acumula. Se ninguém acertar as 15 dezenas, o valor será dividido entre os apostadores que fizerem 14 acertos.

Se não houver ganhadores nessa faixa, a premiação passa para quem acertar 13 números. A regra segue até que haja vencedores.

Na Lotofácil, o jogador pode marcar de 15 a 20 números entre os 25 disponíveis. Há prêmios para quem acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 dezenas.

O ganhador deve procurar uma agência da Caixa e apresentar documento de identificação com CPF e o comprovante da aposta.

Prêmios de R$ 10 mil ou mais são pagos no prazo mínimo de dois dias úteis após a apresentação do bilhete, conforme as regras da Caixa.

Qual a chance de ganhar na Lotofácil? Na aposta simples, com 15 números, a chance de acertar todas as dezenas é de 1 em 3.268.760.

Também há premiação para apostas com 11 a 14 acertos. Quanto mais números o jogador marcar, maior será o valor da aposta e maiores serão as chances de acertar.

Quem ganhou a Lotofácil da Independência

Concurso de 2017: 02, 03, 04, 05, 06, 09, 12, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 24, 25. Foram 15 ganhadores na faixa das 15 dezenas. Eles dividiram a premiação total de R$ 88.583.865,00. Cada aposta vencedora ganhou R$ 5.905.591,00.

Concurso da Independência de 2018: 01, 02, 03, 04, 06, 07, 08, 09, 10, 12, 13, 14, 17, 18, 22. Ao todo, 33 acertadores dividiram o prêmio de R$ 91.702.300,80. Cada vencedor faturou R$ 2.778.857,60.

Concurso da Independência de 2019: 02, 03, 05, 06, 07, 08, 09, 13, 14, 16, 18, 22, 23, 24, 25. Houve 33 ganhadores e eles dividiram o prêmio de R$ 99.487.428,15.

Concurso da Independência de 2020: 02, 03, 04, 05, 06, 09, 10, 12, 14, 15, 17, 19, 22, 23, 25. Ao todo, 50 acertadores dividiram o prêmio total de R$ 124.999.910,00.

Concurso da Independência de 2021: 01, 02, 03, 05, 06, 09, 12, 13, 15, 17, 21, 22, 23, 24, 25. Foram 57 vencedores na faixa principal. Eles dividiram a premiação de R$ 159.137.704,35.

Concurso da da Independência 2022: 01, 03, 05, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 20, 22, 24. Ao todo, 79 apostas ganharam na faixa principal e dividiram a premiação máxima de 180 milhões.

Concurso de 2023: 01, 03, 04, 05, 06, 07, 10, 11, 14, 18, 19, 20, 23, 24, 25. Ao todo, 65 jogos acertaram as 15 dezenas. Cada um rendeu prêmio a partir de R$ 2,9 milhões.

Concurso da Independência 2024: 03, 04, 05, 06, 10, 12, 13, 15, 16, 18, 19, 21, 22, 23 e 25.

Concurso de 2025: Concurso da da Independência 2024: 03, 04, 05, 06, 10, 12, 13, 15, 16, 18, 19, 21, 22, 23 e 25.

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Anny Malagolini

Anny Malagolini é formado em Comunicação Social, com trajetória no jornalismo online, voltado para a estratégia editorial. Com passagem por veículos de comunicação como Campo Grande News, Correio do Estado, Midiamax, acumula experiência na cobertura de notícias de economia, serviços, finanças e temas de interesse público. Profissional sob o DRT 1272/MS

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