Lotofácil

Resultado da Lotofácil 3794 hoje e rateio completo de quinta (01/10/26)

São R$ 2 milhões em jogo nesta quinta-feira

Escrito por Anny Malagolini
Resultado da Lotofácil de hoje concurso 3794 DCI
Siga o DCI no GoogleEntre no canal do WhatsApp

Nesta quinta-feira, 1, a Caixa Econômica Federal realiza o sorteio da Lotofácil 3794, um dos concursos mais aguardados das loterias da Caixa. O prêmio estimado é de R$ 2 milhões para quem acertar as 15 dezenas sorteadas. As dezenas sorteadas da Lotofácil serão atualizadas em tempo real.

Confira a Lotofácil: 01-03-04-05-06-08-10-12-13-15-18-19-21-23-24

Resultado da Lotofácil de hoje concurso 3794

A extração da loteria é de responsabilidade da Caixa, as dezenas expostas aqui estarão organizadas em ordem crescente, e não na do sorteio! Os números sorteados na Lotofácil 3794 de hoje foram: 01-03-04-05-06-08-10-12-13-15-18-19-21-23-24

O que é o resultado da Lotofácil?

A Lotofácil é uma modalidade de loteria criada há 17 anos pela Caixa Econômica Federal e que rapidamente se destacou por ser acessível, com altas chances de ganho. O apostador escolhe de 15 a 20 números em um volante que contém 25 números disponíveis (de 01 a 25). Ganha-se acertando 11, 12, 13, 14 ou 15 números, sendo o prêmio principal para quem acerta os 15 números.

Os sorteios acontecem todos os dias úteis, de segunda a sexta, e o horário passou para às 21h. No domingo corre às 11h. Para quem quer apostar online, o site oficial das Loterias Caixa oferece essa opção, além de aplicativos móveis que facilitam o processo de aposta e conferência de resultados.

Como fazer aposta pela internet

Para apostar, o jogador deve adquirir um volante da Lotofácil em uma casa lotérica ou acessar os canais digitais da Caixa. Também é possível deixar que o sistema escolha os números automaticamente, é a chamada Surpresinha.

As apostas podem ser feitas:

Em casas lotéricas credenciadas;

Pelo site Loterias Online Caixa;

Pelo aplicativo Loterias Caixa (disponível para Android e iOS);

Ou pelo Internet Banking Caixa (para correntistas).

Se ninguém ganhar, o prêmio pode acumular.

Boa sorte!

jornalista Anny Malagolini, SEO
Anny Malagolini

Anny Malagolini é formado em Comunicação Social, com trajetória no jornalismo online, voltado para a estratégia editorial. Com passagem por veículos de comunicação como Campo Grande News, Correio do Estado, Midiamax, acumula experiência na cobertura de notícias de economia, serviços, finanças e temas de interesse público. Profissional sob o DRT 1272/MS

Você pode gostar também
Resultado da Lotofácil 3793 concurso hoje

Resultado da Lotofácil 3793 hoje e rateio de quarta (30/9/26)

Resultado da Lotofácil de hoje concurso 3792

Resultado da Lotofácil 3792 hoje e rateio de terça (29/9/26)

loterias

Eleições mudam sorteios da Caixa; veja quais loterias serão antecipadas

Rateio da Lotofácil

Lotofácil: bolão de Natal leva prêmio de R$ 1,6 milhão; veja o rateio

Resultado da Lotofácil de hoje concurso 3791

Resultado da Lotofácil 3791 hoje e rateio de segunda (28/9/26)

Aposta simples de Capim Branco

Aposta simples de Capim Branco embolsa R$ 6,4 milhões na Lotofácil de domingo

Este site usa cookies para melhorar sua experiência. Vamos supor que você esteja de acordo com isso, mas você pode optar por não participar, se desejar. Aceito Mais detalhes