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Eleições mudam sorteios da Caixa; veja quais loterias serão antecipadas

Eleições acontecem no domingo, dia 4

Escrito por Anny Malagolini
loterias Loterias antecipadas - Foto: arquivo
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As eleições de 2026 vão provocar uma mudança pontual no calendário das Loterias CAIXA. Como o primeiro turno será realizado no domingo, 4 de outubro, os concursos que estavam programados para essa data terão os sorteios realizados no sábado, 3 de outubro. O mesmo procedimento está previsto para o eventual segundo turno, marcado para 25 de outubro, com os concursos transferidos para sábado, 24 de outubro.

Quais loterias serão sorteadas no sábado antes da eleição?

A alteração aparece no cronograma de outubro das Loterias CAIXA e afeta sete modalidades em cada um dos dois sábados: Lotofácil, Loteria Federal, Quina, Timemania, Mega-Sena, Dia de Sorte e +Milionária. Os horários são de Brasília. A CAIXA informa que os sorteios das modalidades numéricas ocorrem, em regra, às 21h nos dias previstos no calendário, enquanto a Federal tem sorteio a partir das 20h.

A mudança é específica para as datas das eleições. As demais modalidades que não possuem sorteio previsto para os domingos — como Lotomania, Dupla Sena e Super Sete — não entram nessa antecipação.

E no segundo turno?

Caso haja segundo turno nas disputas previstas pela legislação eleitoral, a votação será realizada em 25 de outubro, domingo. Por isso, o calendário das loterias também prevê a antecipação dos concursos para o sábado, 24 de outubro.

A votação do segundo turno, quando houver, ocorrerá das 8h às 17h, pelo horário de Brasília.

Como apostar nas loterias?

Os apostadores podem fazer os jogos nas Unidades Lotéricas e, para as modalidades disponíveis nos canais digitais, pelo Portal Loterias CAIXA e pelo Aplicativo Loterias. A CAIXA informa que o aplicativo permite apostas para maiores de 18 anos, com exceção da Loteria Federal.

Para os concursos de sábado, é necessário observar o horário-limite de cada modalidade. A CAIXA estabelece, de forma geral, o encerramento das apostas antes do horário do sorteio, e os canais oficiais exibem o prazo específico no momento da aposta.

Na Lotofácil, por exemplo, o jogador escolhe de 15 a 20 números entre 25 disponíveis. A aposta mínima, com 15 números, custa R$ 3,50.

Na Quina, é possível marcar de 5 a 15 números entre 80 disponíveis. A aposta simples, com cinco números, custa R$ 3.

Já na Timemania, a aposta custa R$ 3,50, com sete números sorteados e um Time do Coração por concurso.

A Loteria Federal funciona de maneira diferente das modalidades de prognósticos: o apostador compra bilhetes numerados e concorre com os números extraídos no sorteio. A modalidade não está disponível para apostas pelo aplicativo Loterias CAIXA.

Os sorteios são realizados no Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, em São Paulo, salvo alterações excepcionais. Os resultados são anunciados pelo Jornal DCI.

jornalista Anny Malagolini, SEO
Anny Malagolini

Anny Malagolini é formado em Comunicação Social, com trajetória no jornalismo online, voltado para a estratégia editorial. Com passagem por veículos de comunicação como Campo Grande News, Correio do Estado, Midiamax, acumula experiência na cobertura de notícias de economia, serviços, finanças e temas de interesse público. Profissional sob o DRT 1272/MS

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