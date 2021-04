Lotofácil 2198: aposta de MG acerta resultado e ganha R$ 2,8 milhões

Como‌ ‌funciona‌ ‌o‌ ‌Bolão da Lotofácil?‌ ‌

O bolão da Lotofácil só pode ser feito presencialmente nas lotéricas e sai por, no mínimo R$10 e a cota por pelo menos R$ 3. A quantidade de cotas permitidas varia de acordo com a quantidade de dezenas que terá no bolão, mas para qualquer um o mínimo é de duas cotas.

Mínimo‌ ‌de‌ ‌duas‌ ‌e‌ ‌máximo‌ ‌de‌ ‌8‌ ‌cotas‌ ‌(para‌ ‌apostas‌ ‌com‌ ‌15‌ ‌números);‌ ‌

Mínimo‌ ‌de‌ ‌duas‌ ‌e‌ ‌máximo‌ ‌de‌ ‌25‌ ‌cotas‌ ‌(para‌ ‌apostas‌ ‌com‌ ‌16‌ ‌números)‌ ‌;‌ ‌

Mínimo‌ ‌de‌ ‌duas‌ ‌e‌ ‌máximo‌ ‌de‌ ‌30‌ ‌cotas‌ ‌(para‌ ‌apostas‌ ‌com‌ ‌17‌ ‌números);‌ ‌

Mínimo‌ ‌de‌ ‌duas‌ ‌e‌ ‌máximo‌ ‌de‌ ‌35‌ ‌cotas‌ ‌(para‌ ‌apostas‌ ‌com‌ ‌18‌ ‌números);‌ ‌

Mínimo‌ ‌de‌ ‌duas‌ ‌e‌ ‌máximo‌ ‌de‌ ‌70‌ ‌cotas‌ ‌(para‌ ‌apostas‌ ‌com‌ ‌19‌ ‌números);‌ ‌

Mínimo‌ ‌de‌ ‌duas ‌e‌ ‌máximo‌ ‌de‌ ‌100‌ ‌cotas‌ ‌(para‌ ‌apostas‌ ‌com‌ ‌20‌ ‌números);‌

Para‌ ‌escolher‌ ‌os‌ ‌números‌ ‌do‌ ‌bolão,‌ ‌é‌ ‌necessário‌ ‌preencher‌ ‌no‌ ‌próprio‌ ‌volante‌ ‌ou‌ ‌solicitar‌ ‌a‌ ‌escolha‌ ‌pelo‌ ‌sistema‌ ‌ao‌ ‌atendente‌ ‌da‌ ‌lotérica.‌ ‌

Também‌ ‌é‌ ‌possível‌ ‌comprar‌ ‌cotas‌ ‌de‌ ‌bolões‌ ‌organizados‌ ‌pelas‌ ‌Unidades‌ ‌Lotéricas,‌ ‌com‌ ‌possibilidade‌ ‌de‌ ‌cobrança‌ ‌da‌ ‌Tarifa‌ ‌de‌ ‌Serviço‌ ‌adicional‌ ‌de‌ ‌até‌ ‌35%‌ ‌da‌ ‌cota.‌ ‌‌