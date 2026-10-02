Resultado da Lotofácil de hoje 3795 e rateio de sexta (02/10/26)

Resultado da Lotofácil de hoje 3795 e rateio de sexta (02/10/26)

A Lotofácil 3795 será sorteada nesta sexta-feira, 2 de outubro de 2026. O concurso está previsto para as 21h, no Espaço da Sorte, em São Paulo. O prêmio está estimado em R$ 2 milhões, e o DCI atualizará esta página com os números sorteados, o rateio e a lista de ganhadores assim que a Caixa divulgar o resultado.

Confira o resultado da Lotofácil em ordem crescente: 01-03-04-05-06-08-10-11-12-13-14-18-19-22-24

Resultado da Lotofácil de hoje concurso 3795

A extração da loteria é de responsabilidade da Caixa, as dezenas expostas aqui estarão organizadas em ordem crescente, e não na do sorteio! Os números sorteados na Lotofácil 3795 de hoje foram: 01-03-04-05-06-08-10-11-12-13-14-18-19-22-24

O que é o resultado da Lotofácil?

A Lotofácil é uma modalidade de loteria criada há 17 anos pela Caixa Econômica Federal e que rapidamente se destacou por ser acessível, com altas chances de ganho. O apostador escolhe de 15 a 20 números em um volante que contém 25 números disponíveis (de 01 a 25). Ganha-se acertando 11, 12, 13, 14 ou 15 números, sendo o prêmio principal para quem acerta os 15 números.

Os sorteios acontecem todos os dias úteis, de segunda a sexta, e neste fim de semana também vai ter no sábado, a partir das 21h. Para quem quer apostar online, o site oficial das Loterias Caixa oferece essa opção, além de aplicativos móveis que facilitam o processo de aposta e conferência de resultados.

Como fazer aposta pela internet

Para apostar, o jogador deve adquirir um volante da Lotofácil em uma casa lotérica ou acessar os canais digitais da Caixa. Também é possível deixar que o sistema escolha os números automaticamente, é a chamada Surpresinha.

As apostas podem ser feitas:

Em casas lotéricas credenciadas;

Pelo site Loterias Online Caixa;

Pelo aplicativo Loterias Caixa (disponível para Android e iOS);

Ou pelo Internet Banking Caixa (para correntistas).

Se ninguém ganhar, o prêmio pode acumular.

Boa sorte!