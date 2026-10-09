Resultado da Lotofácil de hoje 3801 concurso de sexta (09/10/26)

Resultado da Lotofácil de hoje 3801 concurso de sexta (09/10/26)

Nesta quinta, os apostadores das loterias têm uma nova chance. A partir das 21 horas deste 9 de outubro será realizado sorteio do resultado da Lotofácil concurso 3801. O apostador que adivinhar as 15 dezenas pode ganhar um prêmio estimado em R$ 6 milhões.

Os 15 números sorteados na Lotofácil foram: 03-04-07-08-09-11-12-13-15-17-19-20-21-23-24

Resultado da Lotofácil concurso 3801

Os números sorteados na Lotofácil 3801 serão atualizados aqui na ordem crescente, a partir das 21h, dia 9 de outubro.

03-04-07-08-09-11-12-13-15-17-19-20-21-23-24

Como ganhar na Lotofácil

Para conseguir ganhar algum prêmio nesta modalidade, os apostadores precisam ter a sorte de acertar de 11 a 15 dezenas sorteadas no concurso. E para levar a bolada principal, é preciso marcar todos os números do resultado da Lotofácil.

Ao todo são cinco faixas de premiação, sendo pagas quantias fixas nas três menores, e o restante do valor destinado para os ganhadores da modalidade é distribuído nas demais faixas. Quem faz 11 acertos recebe R$ 5, 12 acertos receber 10 e 13 acertos recebe R$ 25.

Na segunda faixa, de 14 acertos, a Caixa divide 13% do prêmio entre os sortudos. Já a primeira faixa, de 15 acertos, fica com 62% da quantia.

Como receber o prêmio da Lotofácil 3801?

Todos os que acertarem totalmente ou parcialmente o resultado da Lotofácil concurso 3800 pode resgatar o prêmio em uma agência da Caixa mediante apresentação do RG, CPF. Se a quantia for de até R$ 1.903,98 bruto, outra opção para receber é ia até uma casa lotérica.

Já os prêmios de apostas online, além das opções citadas, podem ser transferidos para uma conta do Mercado pago. Todos valores de R$ 10 mil ou mais serão pagos no prazo mínimo de dois úteis após a apresentação do bilhete.

Os ganhadores conseguem receber seu prêmio em até 90 dias corridos contados a partir do sorteio do resultado da Lotofácil.

Quando são realizados os sorteios da Lotofácil?

De segunda a sexta e aos domingos, os fãs de loterias pode participar dos sorteios da Lotofácil que começam a partir das 21h (horário de Brasília). Os globos da sorte ficam localizados no Espaço Loterias Caixa, em São Paulo.