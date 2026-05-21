Vai ter sorteio da Mega-Sena 3010 hoje?

O próximo sorteio da mega-sena concurso 3010 tem prêmio milionário, estimado em R$ 300 milhões, e pode sair no domingo, 24 de maio. A extração das dezenas está previsto para começar a partir das 11h (horário de Brasília) no Espaço Loterias Caixa, em São Paulo.

No último concurso, realizado no sábado, nenhuma aposta acertou o resultado 04-06-08-18-21-30. Nas demais faixas foram distribuídos quantias de R$ 19.052,37 para cinco acertos e R$ 636,14 para quatro acertos.

Confira o resultado da Mega-Sena

Como apostar no próximo sorteio da Mega-Sena 3010

Para participar do sorteio da Mega-Sena concurso 3010, os apostadores conseguem registrar o jogo em casas lotéricas, no aplicativo Loterias Caixa ou no site (www.loteriasonline.caixa.gov.br).

O volante da Mega-Sena 2615 é composto por 60 dezenas e o jogador pode marcar de seis a 15, de forma manual ou aleatória – pelo sistema. A aposta simples com seis números sai por R$ 6, mas se tiver mais números, neste cenário, o valor pode chegar a R$ 193.800,00.

A probabilidade de uma pessoa ganhar o prêmio principal da Mega Sena acertando as seis dezenas com o jogo simples é de uma em mais de 50 milhões. Mas a modalidade também premia apostas que acertam cinco e quatro números e, nessas faixas, a chance aumenta para, respectivamente, 154,5 mil e 2,3 mil.

Ganhadores da Mega

Os apostadores que tiverem tentado a sorte com jogos simples de seis números precisam ter escolhido todas as dezenas sorteadas. Já quem participou do sorteio da concorrendo com mais dezenas em uma mesma aposta precisam verificar se os números premiados estão dentro do grupo selecionado.

Também fatura acertando parcialmente o resultado da Mega-Sena 3010 (cinco ou quatro dezenas). As quantias são menores e variam dependendo da faixa e quantidade de ganhadores em cada uma delas.

Os sortudos terão o prazo de 90 dias corridos para resgatar o valor em agências da Caixa apresentando o RG, CPF e o bilhete premiado. Prêmios de R$ 10 mil ou mais serão pagos no prazo mínimo de dois dias úteis.

Já as apostas registradas nos canais eletrônicos da Caixa, os sortudos tem a opção de transferir a quantia para sua conta do Mercado Pago. Valores menores que R$ 1.903,98, os ganhadores da Mega-Sena de terça-feira conseguem sacar também em casa lotéricas, de acordo com a Caixa.