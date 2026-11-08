Resultado da Lotofácil 3824: veja o ganhador do resultado hoje (8/11)

Resultado da Lotofácil 3824: veja o ganhador do resultado hoje (8/11)

O sorteio da Lotofácil deste domingo, 8 de novembro de 2026, movimenta apostadores de todo o país. O concurso 3824 tem prêmio estimado em R$ 2 milhões para quem acertar as 15 dezenas sorteadas pela Caixa Econômica Federal. A extração acontece no Espaço da Sorte, em São Paulo, a partir das 11h (horário de Brasília). Confira abaixo os números sorteados e a divisão dos prêmios por faixa de acertos.

Resultado da Lotofácil 3824 de hoje

Dezenas sorteadas da Lotofácil hoje: 01-02-03-07-11-12-13-14-15-17-18-19-22-24-25

15 acertos: aguardando divulgação;

14 acertos: aguardando divulgação;

13 acertos: R$ 30 por aposta;

12 acertos: R$ 12 por aposta;

11 acertos: R$ 6 por aposta.

O rateio oficial será divulgado pela Caixa após a conclusão da apuração. Caso ninguém acerte as 15 dezenas, o prêmio principal acumula para o próximo concurso.

Como resgatar o prêmio da Lotofácil?

Os ganhadores podem retirar os valores em uma casa lotérica credenciada ou em uma agência da Caixa Econômica Federal, conforme o valor do prêmio.

Para receber a quantia, é necessário apresentar o comprovante original da aposta e um documento oficial com foto e CPF.

Prêmios de R$ 10 mil ou mais são pagos em prazo mínimo de dois dias úteis após a apresentação do bilhete em uma agência da Caixa.

O prazo para solicitar o resgate é de até 90 dias corridos, contados a partir da data do sorteio. Depois desse período, os valores não reclamados são destinados ao Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior (Fies).

Como jogar na Lotofácil?

Para participar do próximo concurso, o apostador deve escolher entre 15 e 20 números, dentre os 25 disponíveis no volante da Lotofácil.

A aposta pode ser registrada presencialmente em uma casa lotérica ou pelos canais digitais da Caixa:

Site oficial das Loterias Caixa;

Aplicativo Loterias Caixa;

Internet Banking Caixa, para correntistas.

Quem prefere não escolher as dezenas pode utilizar a Surpresinha, modalidade em que o sistema seleciona os números aleatoriamente.

A Lotofácil premia apostas que acertam 11, 12, 13, 14 ou 15 dezenas. Os sorteios acontecem de segunda-feira a sábado, às 21h, e aos domingos, às 11h, pelo horário de Brasília.