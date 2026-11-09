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Resultado da Lotofácil hoje, concurso 3825, rateio de segunda (9/11/26)

Prêmio é de R$ 2 milhões

Escrito por Anny Malagolini
Resultado da Lotofácil de hoje 3825
Lotofácil - Foto: DCI
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Mudar de vida com apenas 15 números é o sonho de milhares de apostadores que vão acompanhar o sorteio da Lotofácil. O concurso 3825 chega com prêmio estimado em R$ 2 milhões, valor que será pago a quem acertar todas as dezenas sorteadas pela Caixa Econômica Federal. Atenção que o resultado sai nesta noite de segunda, às 21h.

Resultado da Lotofácil de hoje 3825

Confira os números sorteados no resultado da Lotofácil 3825, organizados em ordem crescente: 01-03-04-05-06-07-08-09-10-14-15-17-19-20-23

Agora, os ganhadores da loteria podem resgatar a quantia em agências da Caixa mediante apresentação do RG e CPF. Se for de R$ 10 mil ou mais, o pagamento será feito no prazo mínimo de dois úteis contado a partir da apresentação do bilhete.

Faturam o grande prêmio apenas os apostadores que acertarem de 11 a 15 números do resultado da Lotofácil concurso 3825 de hoje. Quanto mais dezenas marcar, maior será o prêmio e o principal vai para quem cravar todos.

Já os apostadores que acertaram parcialmente os números do resultado da Lotofácil  podem resgatar prêmios de R$ 1.903,98 também em lotéricas. No Portal de Loterias, após efetuar login, confira os números da aposta e se aparecer “Aposta Premiada”, então clique para resgatá-lo.

O prazo para receber o prêmio é de até 90 dias corridos contados a partir da data do sorteio do concurso da Lotofácil de hoje. Os sorteios são realizados às segundas, terças, quartas, quintas, sextas-feiras, sempre às 21h. Aos domingos corre às 11h.

Como apostar no próximo sorteio

Para apostar, o jogador deve adquirir um volante da Lotofácil em uma casa lotérica ou acessar os canais digitais da Caixa. Também é possível deixar que o sistema escolha os números automaticamente, é a chamada Surpresinha.

As apostas podem ser feitas:

Em casas lotéricas credenciadas;

Pelo site Loterias Online Caixa;

Pelo aplicativo Loterias Caixa (disponível para Android e iOS);

Ou pelo Internet Banking Caixa (para correntistas).

Se ninguém ganhar, o prêmio pode acumular.

Veja:

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Anny Malagolini

Anny Malagolini é formada em Comunicação Social, com trajetória no jornalismo online, voltado para a estratégia editorial. Com passagem por veículos de comunicação como Campo Grande News, Correio do Estado, Midiamax, acumula experiência na cobertura de notícias de economia, serviços, finanças e temas de interesse público. Profissional sob o DRT 1272/MS

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