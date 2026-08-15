Lotofácil

Resultado Lotofácil 3763 hoje e rateio dos ganhadores (16/08/26)

Premiação é de R$ 2 milhões

Escrito por Anny Malagolini
Resultado Lotofácil 3763 DCI
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Último sorteio das Loterias Caixa trazendo o resultado da Lotofácil 3763, a partir das 11 horas. O apostador que acertar as 15 dezenas deste 16 de agosto pode ganhar o prêmio acumulado em R$ 2 milhões.

Confira o resultado da Lotofácil

Chegou a hora do resultado! Os números sorteados na Lotofácil 3763 de hoje, dia 16, foram:

Na sexta, a Lotofácil sorteou as dezenas 01-02-03-04-05-06-09-10-13-16-18-21-22-23-25.

Premiação da Lotofácil 2026

Marcando a partir de 11 números do resultado da Lotofácil concurso 3763, os apostadores conseguem faturar no sorteio. Se houver mais de um ganhador do prêmio principal, o valor principal será dividido igualmente entre as partes.

Nas três menores faixas, são pagas quantias fixas de: R$ 25 para 13 acertos; R$ 10 para 12 acertos; e R$ 5 para 11 acertos. Os ganhadores conseguem resgatar os prêmios nas agências da Caixa apresentando o bilhete original, RG e CPF.

Em casas lotéricas, os apostadores também conseguem receber valores de até R$ 1.903,98. Além disso, as Loterias Caixa permite a transferência das quantias de apostas online para uma conta do Mercado Pago.

Todos os ganhadores tem até 90 dias corridos, contados a partir do sorteio do resultado da Lotofácil concurso 2888, para retirar a quantia. Após esse prazo, os valores são repassados ao Tesouro Nacional para aplicação no FIES – Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior.

Próximo sorteio – No domingo, 16 de agosto, ocorre o sorteio da Lotofácil a partir das 11 horas (horário de Brasília).

Para‌ ‌fazer‌ ‌o‌ ‌jogo,‌ ‌a‌ ‌escolha‌ ‌dos‌ ‌números‌ ‌pode‌ ‌ser‌ ‌feita‌ ‌pelo‌ ‌sistema,‌ ‌automaticamente,‌ ‌ou‌ ‌de‌ ‌forma‌ ‌manual.‌ Embora, ‌também‌ ‌seja‌ ‌possível‌ ‌repetir‌ ‌a‌ ‌mesma‌ ‌aposta‌ ‌em‌ ‌vários‌ ‌concursos -‌ ‌modalidade‌ ‌conhecida‌ ‌como‌ ‌Teimosinha.‌ ‌Portanto, o ‌apostador‌ ‌pode‌ ‌escolher‌ ‌concorrer‌ ‌com‌ ‌ela‌ ‌por‌ ‌3,‌ ‌6,‌ ‌12,‌ ‌18‌ ‌ou‌ ‌24‌ ‌sorteios seguidos.‌ ‌

As apostas podem ser feitas até sábado nas lotéricas, aplicativo ou site Loterias Caixa (www.loteriasonline.caixa.gov.br). Os‌ ‌sorteios‌ ‌da‌ ‌Lotofácil‌ ‌são‌ ‌realizados‌ ‌quase‌ ‌todos‌ ‌os‌ ‌dias: de‌ ‌segunda-feira‌ ‌a‌ ‌sexta,‌ ‌sempre‌ ‌no‌ ‌mesmo‌ ‌horário,‌ ‌às‌ ‌21h.‌

jornalista Anny Malagolini, SEO
Anny Malagolini

Anny Malagolini é formado em Comunicação Social, com trajetória no jornalismo online, voltado para a estratégia editorial. Com passagem por veículos de comunicação como Campo Grande News, Correio do Estado, Midiamax, acumula experiência na cobertura de notícias de economia, serviços, finanças e temas de interesse público. Profissional sob o DRT 1272/MS

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