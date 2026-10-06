Veja o resultado da Lotofácil 3798 concurso de hoje e rateio

A Caixa vem nesta terça com o sorteio do resultado da Lotofácil, concurso de 3798, dia 6 de outubro. Os números serão sorteados pelas Loterias Caixa e o prêmio está acumulado em R$ 5 milhões – quem sabe você será o sortudo. Confira o resultado da Lotofácil em ordem crescente: 01-02-04-05-06-07-08-09-10-11-14-18-19-20-23

Resultado da Lotofácil de hoje concurso 3798

A extração da loteria é de responsabilidade da Caixa, as dezenas expostas aqui estarão organizadas em ordem crescente, e não na do sorteio! Os números sorteados na Lotofácil 3798 de hoje foram: 01-02-04-05-06-07-08-09-10-11-14-18-19-20-23

O que é o resultado da Lotofácil?

A Lotofácil é uma modalidade de loteria criada há 17 anos pela Caixa Econômica Federal e que rapidamente se destacou por ser acessível, com altas chances de ganho. O apostador escolhe de 15 a 20 números em um volante que contém 25 números disponíveis (de 01 a 25). Ganha-se acertando 11, 12, 13, 14 ou 15 números, sendo o prêmio principal para quem acerta os 15 números.

Os sorteios acontecem todos os dias úteis, de segunda a sexta, e neste fim de semana também vai ter no sábado, a partir das 21h. Para quem quer apostar online, o site oficial das Loterias Caixa oferece essa opção, além de aplicativos móveis que facilitam o processo de aposta e conferência de resultados.

O que é o resultado da Lotofácil?

A Lotofácil é uma modalidade de loteria criada há 17 anos pela Caixa Econômica Federal e que rapidamente se destacou por ser acessível, com altas chances de ganho. O apostador escolhe de 15 a 20 números em um volante que contém 25 números disponíveis (de 01 a 25). Ganha-se acertando 11, 12, 13, 14 ou 15 números, sendo o prêmio principal para quem acerta os 15 números.

Os sorteios acontecem todos os dias úteis, de segunda a sábado, e o horário passou para às 21h. Para quem quer apostar online, o site oficial das Loterias Caixa oferece essa opção, além de aplicativos móveis que facilitam o processo de aposta e conferência de resultados.

Próximo sorteio – A partir das 21h (horário de Brasília) de quarta, 7 de outubro, será realizado o sorteio da Lotofácil.