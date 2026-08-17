Lotomania 2964: veja o resultado do concurso de segunda (17/8)
Os R$ 13 milhões podem sair hoje
SÃO PAULO — A Lotomania pode pagar um prêmio estimado em R$ 12 milhões no concurso 2964, que será realizado nesta segunda-feira (17). Para arrematar a bolada principal, o apostador precisa acertar as 20 dezenas sorteadas.
Resultado da Lotomania 2964 hoje
Confira o resultado da Lotomania 2964: 07 – 13 – 14 – 16 – 25 – 29 – 33 – 40 – 41 – 44 – 56 – 60 – 61 – 64 – 67 – 68 – 73 – 77 – 83 – 85
Além da faixa principal, a Lotomania também premia quem faz 19, 18, 17, 16 ou 15 acertos. A modalidade ainda tem uma regra diferente das demais loterias: também ganha prêmio quem não acerta nenhum dos 20 números sorteados. A própria Caixa informa que a aposta simples custa R$ 3,00 e que os sorteios da Lotomania acontecem às segundas, quartas e sextas-feiras, a partir das 21h.
Assim que o sorteio for finalizado, a Caixa divulga os números oficiais e a divisão dos prêmios por faixa de acerto. O DCI acompanha a apuração e atualiza o resultado com as dezenas sorteadas.
Caso ninguém acerte a faixa principal, o prêmio acumula para o próximo sorteio da modalidade. Na Lotomania, também há premiação para a faixa de zero acertos, uma característica que costuma chamar a atenção dos apostadores.
Para jogar na Lotomania, o apostador deve escolher 50 números entre 00 e 99. Em cada concurso, são sorteadas 20 dezenas.
Ganham prêmios os jogos que acertam:
20 números;
19 números;
18 números;
17 números;
16 números;
15 números;
ou nenhum número.
A aposta custa R$ 3,00 e pode ser feita em casas lotéricas credenciadas ou pelos canais digitais das Loterias Caixa.
Veja a Quina