Loterias

Lotomania 2965: veja o resultado do concurso de quarta (19/8)

prêmio é de R$ 14,5 milhões

Escrito por Anny Malagolini
Lotomania 2965 DCI
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Com a promessa de pagar uma superbolada de R$ 14,5 milhões, o concurso 2965 da Lotomania acontece nesta quarta-feira (19). Para levar essa fortuna para casa, o desafio é um só: cravar os 20 números do sorteio.

Resultado da Lotomania 2965 hoje

Confira o resultado da Lotomania 2965: 05 – 15 – 16 – 22 – 27 – 32 – 40 – 44 – 49 – 52 – 61 – 62 – 63 – 65 – 69 – 72 – 78 – 83 – 86 – 93

Além da faixa principal, a Lotomania também premia quem faz 19, 18, 17, 16 ou 15 acertos. A modalidade ainda tem uma regra diferente das demais loterias: também ganha prêmio quem não acerta nenhum dos 20 números sorteados. A própria Caixa informa que a aposta simples custa R$ 3,00 e que os sorteios da Lotomania acontecem às segundas, quartas e sextas-feiras, a partir das 21h.

Assim que o sorteio for finalizado, a Caixa divulga os números oficiais e a divisão dos prêmios por faixa de acerto. O DCI acompanha a apuração e atualiza o resultado com as dezenas sorteadas.

Caso ninguém acerte a faixa principal, o prêmio acumula para o próximo sorteio da modalidade. Na Lotomania, também há premiação para a faixa de zero acertos, uma característica que costuma chamar a atenção dos apostadores.

Para jogar na Lotomania, o apostador deve escolher 50 números entre 00 e 99. Em cada concurso, são sorteadas 20 dezenas.

Ganham prêmios os jogos que acertam:

20 números;
19 números;
18 números;
17 números;
16 números;
15 números;
ou nenhum número.

A aposta custa R$ 3,00 e pode ser feita em casas lotéricas credenciadas ou pelos canais digitais das Loterias Caixa.

jornalista Anny Malagolini, SEO
Anny Malagolini

Anny Malagolini é formado em Comunicação Social, com trajetória no jornalismo online, voltado para a estratégia editorial. Com passagem por veículos de comunicação como Campo Grande News, Correio do Estado, Midiamax, acumula experiência na cobertura de notícias de economia, serviços, finanças e temas de interesse público. Profissional sob o DRT 1272/MS

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