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Lotomania 2971: veja o resultado do concurso de quarta (2/9)

Os R$ 2,7 milhões podem sair hoje

Escrito por Anny Malagolini
Resultado da Lotomania 2971 hoje DCI
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SÃO PAULO — A Lotomania pode pagar um prêmio estimado em R$ 2,7 milhões no concurso 2971, que será realizado nesta quarta-feira (2). Para arrematar a bolada principal, o apostador precisa acertar as 20 dezenas sorteadas.

Resultado da Lotomania 2971 hoje

Confira o resultado da Lotomania 2971: 01 – 02 – 03 – 06 – 07 – 18 – 19 – 20 – 22 – 25 – 46 – 49 – 51 – 63 – 65 – 68 – 69 – 86 – 88 – 92

Além da faixa principal, a Lotomania também premia quem faz 19, 18, 17, 16 ou 15 acertos. A modalidade ainda tem uma regra diferente das demais loterias: também ganha prêmio quem não acerta nenhum dos 20 números sorteados. A própria Caixa informa que a aposta simples custa R$ 3,00 e que os sorteios da Lotomania acontecem às segundas, quartas e sextas-feiras, a partir das 21h.

Assim que o sorteio for finalizado, a Caixa divulga os números oficiais e a divisão dos prêmios por faixa de acerto. O DCI acompanha a apuração e atualiza o resultado com as dezenas sorteadas.

Caso ninguém acerte a faixa principal, o prêmio acumula para o próximo sorteio da modalidade. Na Lotomania, também há premiação para a faixa de zero acertos, uma característica que costuma chamar a atenção dos apostadores.

Para jogar na Lotomania, o apostador deve escolher 50 números entre 00 e 99. Em cada concurso, são sorteadas 20 dezenas.

Ganham prêmios os jogos que acertam:

20 números;
19 números;
18 números;
17 números;
16 números;
15 números;
ou nenhum número.

A aposta custa R$ 3,00 e pode ser feita em casas lotéricas credenciadas ou pelos canais digitais das Loterias Caixa.

jornalista Anny Malagolini, SEO
Anny Malagolini

Anny Malagolini é formado em Comunicação Social, com trajetória no jornalismo online, voltado para a estratégia editorial. Com passagem por veículos de comunicação como Campo Grande News, Correio do Estado, Midiamax, acumula experiência na cobertura de notícias de economia, serviços, finanças e temas de interesse público. Profissional sob o DRT 1272/MS

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