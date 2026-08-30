Loterias

Resultado da Timemania 2435 e Dia de Sorte 1285

Caixa faz sorteio às 11h

Escrito por Anny Malagolini
Resultado da Timemania 2435 e Dia de Sorte 1285 (1) DCI
Siga o DCI no GoogleEntre no canal do WhatsApp

A Caixa sorteia o resultado da Timemania 2435 e do Dia de Sorte 1285, loterias sorteadas neste domingo, 30 de agosto, pela Caixa Econômica Federal. As extrações acontecem a partir das 11h (horário de Brasília), com divulgação dos números na ordem em que são sorteados.

Resultado da Timemania e Dia de Sorte hoje

Confira abaixo as dezenas sorteadas na Timemania:

Veja agora os números do concurso do Dia de Sorte:

Como receber o prêmio das loterias da Caixa?

Quem acertou alguma faixa de premiação da loteria pode sacar valores de até R$ 2.259,20 diretamente em casas lotéricas credenciadas ou em agências da Caixa, mediante apresentação do bilhete premiado e de um documento oficial com CPF.

Já prêmios acima desse valor devem ser retirados exclusivamente em agências da Caixa Econômica Federal. O prazo para resgate é de até 90 dias corridos após a data do sorteio. Após esse período, o valor é repassado ao Tesouro Nacional.

Fique atento aos resultados e acompanhe diariamente os sorteios das principais loterias do Brasil. Os sorteios das loterias da Caixa são realizados em São Paulo e atraem milhares de apostadores em todo o país. A seguir, veja os números de cada modalidade.

Acompanhe as loterias do DCI.

jornalista Anny Malagolini, SEO
Anny Malagolini

Anny Malagolini é formado em Comunicação Social, com trajetória no jornalismo online, voltado para a estratégia editorial. Com passagem por veículos de comunicação como Campo Grande News, Correio do Estado, Midiamax, acumula experiência na cobertura de notícias de economia, serviços, finanças e temas de interesse público. Profissional sob o DRT 1272/MS

Você pode gostar também
Resultado da Timemania 2432 e Dia de Sorte 1279 d

Resultado da Timemania 2432 e Dia de Sorte 1279 de domingo

lotomania

Lotomania 2966: veja o resultado do concurso de sexta (21/8)

Lotomania 2965

Lotomania 2965: veja o resultado do concurso de quarta (19/8)

Resultado da Timemania e Dia de Sorte hoje

Resultado da Timemania 2430 e Dia de Sorte 1275 de terça

Lotomania 2963

Lotomania 2964: veja o resultado do concurso de segunda (17/8)

Resultado da Lotomania

Lotomania 2963: veja o resultado do concurso de sexta (14/8)

Este site usa cookies para melhorar sua experiência. Vamos supor que você esteja de acordo com isso, mas você pode optar por não participar, se desejar. Aceito Mais detalhes