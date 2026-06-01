Lotomania concurso 2931: veja o resultado dessa segunda-feira

O sorteio da Lotomania concurso 2931 que acontece hoje, 1 de junho de 2026, traz prêmio de R$ 500.000,00. Esta é a chance de mudar de vida acertando os 20 números ou até mesmo não acertando nenhum!

Hoje, o sorteio acontece às 21h (horário de Brasília), no Espaço da Sorte, e traz as seguintes dezenas sorteadas nessa loteria: 01 – 16 – 30 – 32 – 45 – 49 – 52 – 56 – 60 – 62 – 64 – 71 – 73 – 75 – 78 – 84 – 86 – 82 – 93 – 96

Como funciona a Lotomania 2931

A Lotomania é uma das modalidades mais tradicionais da Caixa Loterias, e se destaca por sua dinâmica incomum. O jogador marca 50 números entre 00 e 99 e concorre a prêmios se acertar 15, 16, 17, 18, 19 ou 20 dezenas, ou até mesmo se não acertar nenhuma delas.

Criada em 1999 pela Caixa Econômica Federal, a Lotomania surgiu como uma proposta moderna, com sorteios frequentes e regras inovadoras. Logo nas primeiras edições, chamou atenção por premiar também quem não acerta nenhuma dezena, uma característica que segue única entre as loterias oficiais.

Ao longo dos anos, a modalidade conquistou um público fiel e ganhou edições especiais, como a Lotomania de Páscoa, que oferece prêmios milionários sem acúmulo.

Hoje, com centenas de concursos realizados e uma base sólida de apostadores em todo o país, a Lotomania continua sendo uma das opções mais procuradas nas lotéricas, especialmente por quem gosta de testar a sorte com um toque de ousadia.