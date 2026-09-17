Resultado da Timemania 2443 e Dia de Sorte 1300 de quinta

Resultado da Timemania 2443 e Dia de Sorte 1300 de quinta

A Caixa Econômica Federal realiza nesta quinta-feira (17) os sorteios da Timemania 2443 e do Dia de Sorte 1300. As duas modalidades têm extrações programadas para as 21h, pelo horário de Brasília, no Espaço da Sorte, em São Paulo.

A Timemania chega ao concurso 2443 com prêmio estimado em R$ 14,3 milhões para quem acertar os sete números sorteados. O valor acumulou após ninguém acertar as sete dezenas no concurso 2442, realizado na terça-feira (15).

Já o Dia de Sorte 1300 tem prêmio estimado em R$ 100 mil para a faixa principal. No concurso anterior, uma aposta acertou os sete números e levou R$ 253.505,53.

Resultado da Timemania e Dia de Sorte hoje

Confira as dezenas sorteadas na Timemania 2443: 05-10-17-23-40-49-54 | Corinthians SP

Dia de Sorte: 02-12-15-25-27-29-31 | agosto

Como receber o prêmio das loterias da Caixa?

Quem acertar uma das faixas de premiação pode retirar o prêmio em uma casa lotérica credenciada ou em uma agência da Caixa, conforme o valor. É necessário apresentar o bilhete premiado e um documento oficial de identificação com CPF.

Prêmios brutos superiores a R$ 2.259,20 são pagos exclusivamente nas agências da Caixa. Valores iguais ou superiores a R$ 10 mil têm prazo mínimo de dois dias úteis para pagamento após a apresentação dos documentos.

O prazo para resgatar o prêmio é de 90 dias corridos a partir da data do sorteio. Depois desse período, os valores não retirados são destinados ao Tesouro Nacional para aplicação no Fies.

Acompanhe os resultados das principais loterias da Caixa no DCI e confira as dezenas da Timemania 2443 e do Dia de Sorte 1300 assim que os sorteios forem realizados.