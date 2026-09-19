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Greve da Caixa afeta as loterias hoje? Veja como ficam apostas

Sorteios têm prêmios que chegam a R$ 28 milhões

Escrito por Anny Malagolini
Greve da Caixa afeta as loterias DCI
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Quem pretende apostar ou acompanhar os resultados das Loterias Caixa neste domingo (20) pode ficar em dúvida sobre os efeitos da greve dos funcionários da Caixa Econômica Federal. A paralisação afeta o atendimento nas agências, mas não significa a suspensão dos sorteios das loterias.

Os concursos seguem o calendário oficial divulgado pela Caixa. Modalidades como Mega-Sena, Lotofácil, Quina e Lotomania mantêm suas datas de sorteio, independentemente do funcionamento das agências.

As loterias funcionam durante a greve da Caixa?

Até o momento, a greve não altera o calendário dos sorteios das Loterias Caixa. Os concursos previstos para este domingo seguem normalmente, conforme a programação oficial da instituição.

É importante separar o funcionamento das agências bancárias da operação das loterias. As casas lotéricas são estabelecimentos parceiros da Caixa e possuem funcionamento próprio. Por isso, uma eventual paralisação dos funcionários do banco não significa que todas as lotéricas estarão fechadas.

Para quem pretende fazer uma aposta presencial neste domingo, a recomendação é conferir previamente o horário de funcionamento da unidade escolhida.

Os resultados dos concursos também continuam sendo divulgados normalmente após cada sorteio.

Portanto, mesmo com a greve dos funcionários da Caixa, os sorteios previstos para este domingo (20) seguem no calendário das Loterias Caixa. As extrações acontecem a partir das 11h, em São Paulo.

Os concursos programados são:

  • Mega-Sena 3060 — prêmio estimado em R$ 28 milhões;
  • Lotofácil 3784 — prêmio estimado em R$ 5 milhões;
  • Quina 7122 — prêmio estimado em R$ 600 mil;
  • Timemania 2444 — prêmio estimado em R$ 14,6 milhões;
  • Dia de Sorte 1302 — prêmio estimado em R$ 450 mil;
  • +Milionária 391 — prêmio estimado em R$ 96 milhões.

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Anny Malagolini

Anny Malagolini é formado em Comunicação Social, com trajetória no jornalismo online, voltado para a estratégia editorial. Com passagem por veículos de comunicação como Campo Grande News, Correio do Estado, Midiamax, acumula experiência na cobertura de notícias de economia, serviços, finanças e temas de interesse público. Profissional sob o DRT 1272/MS

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