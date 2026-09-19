Greve da Caixa afeta as loterias hoje? Veja como ficam apostas

Greve da Caixa afeta as loterias hoje? Veja como ficam apostas

Quem pretende apostar ou acompanhar os resultados das Loterias Caixa neste domingo (20) pode ficar em dúvida sobre os efeitos da greve dos funcionários da Caixa Econômica Federal. A paralisação afeta o atendimento nas agências, mas não significa a suspensão dos sorteios das loterias.

Os concursos seguem o calendário oficial divulgado pela Caixa. Modalidades como Mega-Sena, Lotofácil, Quina e Lotomania mantêm suas datas de sorteio, independentemente do funcionamento das agências.

As loterias funcionam durante a greve da Caixa?

Até o momento, a greve não altera o calendário dos sorteios das Loterias Caixa. Os concursos previstos para este domingo seguem normalmente, conforme a programação oficial da instituição.

É importante separar o funcionamento das agências bancárias da operação das loterias. As casas lotéricas são estabelecimentos parceiros da Caixa e possuem funcionamento próprio. Por isso, uma eventual paralisação dos funcionários do banco não significa que todas as lotéricas estarão fechadas.

Para quem pretende fazer uma aposta presencial neste domingo, a recomendação é conferir previamente o horário de funcionamento da unidade escolhida.

Os resultados dos concursos também continuam sendo divulgados normalmente após cada sorteio.

Portanto, mesmo com a greve dos funcionários da Caixa, os sorteios previstos para este domingo (20) seguem no calendário das Loterias Caixa. As extrações acontecem a partir das 11h, em São Paulo.

Os concursos programados são:

Mega-Sena 3060 — prêmio estimado em R$ 28 milhões;

Lotofácil 3784 — prêmio estimado em R$ 5 milhões;

Quina 7122 — prêmio estimado em R$ 600 mil;

Timemania 2444 — prêmio estimado em R$ 14,6 milhões;

Dia de Sorte 1302 — prêmio estimado em R$ 450 mil;

+Milionária 391 — prêmio estimado em R$ 96 milhões.

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