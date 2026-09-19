Greve da Caixa afeta as loterias hoje? Veja como ficam apostas
Sorteios têm prêmios que chegam a R$ 28 milhões
Quem pretende apostar ou acompanhar os resultados das Loterias Caixa neste domingo (20) pode ficar em dúvida sobre os efeitos da greve dos funcionários da Caixa Econômica Federal. A paralisação afeta o atendimento nas agências, mas não significa a suspensão dos sorteios das loterias.
Os concursos seguem o calendário oficial divulgado pela Caixa. Modalidades como Mega-Sena, Lotofácil, Quina e Lotomania mantêm suas datas de sorteio, independentemente do funcionamento das agências.
As loterias funcionam durante a greve da Caixa?
Até o momento, a greve não altera o calendário dos sorteios das Loterias Caixa. Os concursos previstos para este domingo seguem normalmente, conforme a programação oficial da instituição.
É importante separar o funcionamento das agências bancárias da operação das loterias. As casas lotéricas são estabelecimentos parceiros da Caixa e possuem funcionamento próprio. Por isso, uma eventual paralisação dos funcionários do banco não significa que todas as lotéricas estarão fechadas.
Para quem pretende fazer uma aposta presencial neste domingo, a recomendação é conferir previamente o horário de funcionamento da unidade escolhida.
Os resultados dos concursos também continuam sendo divulgados normalmente após cada sorteio.
Portanto, mesmo com a greve dos funcionários da Caixa, os sorteios previstos para este domingo (20) seguem no calendário das Loterias Caixa. As extrações acontecem a partir das 11h, em São Paulo.
Os concursos programados são:
- Mega-Sena 3060 — prêmio estimado em R$ 28 milhões;
- Lotofácil 3784 — prêmio estimado em R$ 5 milhões;
- Quina 7122 — prêmio estimado em R$ 600 mil;
- Timemania 2444 — prêmio estimado em R$ 14,6 milhões;
- Dia de Sorte 1302 — prêmio estimado em R$ 450 mil;
- +Milionária 391 — prêmio estimado em R$ 96 milhões.
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