Resultado Lotomania hoje: veja os números do concurso 2975 (14/9)
Prêmio chega a R$ 1.500.000,00
SÃO PAULO — A Lotomania sorteia nesta segunda-feira (14) um prêmio estimado em R$ 1,5 milhão. O prêmio principal será pago a quem acertar as 20 dezenas do concurso 2975.
Resultado da Lotomania 2975 hoje
Confira o resultado da Lotomania 2975: 04, 09, 10, 11, 12, 17, 34, 42, 43, 50, 51, 55, 64, 66, 77, 79, 81, 84, 91, 96
Além da faixa principal, a Lotomania também premia quem faz 19, 18, 17, 16 ou 15 acertos. A modalidade ainda tem uma regra diferente das demais loterias: também ganha prêmio quem não acerta nenhum dos 20 números sorteados. A própria Caixa informa que a aposta simples custa R$ 3,00 e que os sorteios da Lotomania acontecem às segundas, quartas e sextas-feiras, a partir das 21h.
Assim que o sorteio for finalizado, a Caixa divulga os números oficiais e a divisão dos prêmios por faixa de acerto. O DCI acompanha a apuração e atualiza o resultado com as dezenas sorteadas.
Caso ninguém acerte a faixa principal, o prêmio acumula para o próximo sorteio da modalidade. Na Lotomania, também há premiação para a faixa de zero acertos, uma característica que costuma chamar a atenção dos apostadores.
Para jogar na Lotomania, o apostador deve escolher 50 números entre 00 e 99. Em cada concurso, são sorteadas 20 dezenas.
Ganham prêmios os jogos que acertam:
20 números;
19 números;
18 números;
17 números;
16 números;
15 números;
ou nenhum número.
A aposta custa R$ 3,00 e pode ser feita em casas lotéricas credenciadas ou pelos canais digitais das Loterias Caixa.