Resultado da Lotomania 2168 de hoje [09/04/2021]; veja as dezenas

O resultado da Lotomania 2168 desta sexta-feira, dia 09 de abril, que poderia entregar o prêmio de R$ 500 mil, foi divulgado às 20 horas. Para levar a bolada, o apostador deveria acertar as 20 dezenas do jogo. O sorteio foi realizado no Espaço Loterias Caixa, em São Paulo e transmitido ao vivo nas redes sociais da Caixa.

Confira o resultado da Lotomania, concurso 2168, de hoje: 04-07-09-11-26-32-34-37-49-59-66-68-73-76-79-83-88-92-96-99.

Resultado da Lotomania 2168

As apostas que conseguirem acertar as 20 dezenas ganham prêmios na faixa principal. Porém, também é possível faturar acertando 19, 18, 17, 16, 15 ou nenhum número.

Quais são os prêmios da Lotomania?

Na primeira faixa, de 20 acertos, o prêmio da Lotomania 2168 está estimado em R$ 500 mil. Se mais de uma pessoa cravar o resultado, o valor será distribuído igualmente.

Esta modalidade, ao todo, tem sete faixas de premiação e cada uma recebe uma porcentagem do prêmio bruto para distribuir entre os acertadores:

20 acertos – Faixa recebe 45% do prêmio;

19 acertos – Faixa recebe 16% do prêmio;

18 acertos – Faixa recebe 10% do prêmio;

17 acertos – Faixa recebe 7% do prêmio;

16 acertos – Faixa recebe 7% do prêmio;

15 acertos – Faixa recebe 7% do prêmio;

0 acertos – Faixa recebe 8% do prêmio;

Como receber o prêmio da Lotomania de hoje?

Caso você seja o apostador sortudo de hoje e acertar o resultado da Lotomania 2168, há duas opções para receber o prêmio. Primeiramente, se a quantia é menor que R$ 1.332,78, basta ir até uma lotérica para receber o montante. É importante frisar que o ganhador precisa levar documentos de identidade e o bilhete premiado.

Agora, se o valor da premiação for maior, o resgate só pode ser feito em uma agência da Caixa. Além disso, não se esqueça que o prêmio tem data de validade de até 90 dias depois do sorteio.

Todos os resultados da Lotomania

Resultado da Lotomania, concurso 2167, terça-feira, 06/04. Os números foram:

02-07-18-26-27

37-38-39-43-47

51-54-57-61-67

71-77-82-88-99

Resultado da Lotomania, concurso 2166, sábado, 03/04. Os números foram:

00-03-06-09-13

14-19-21-28-29

40-45-54-56-69

75-76-89-90-94

Resultado da Lotomania, concurso 2165, terça-feira, 30/03. Os números foram:

02 10 11 19 21

34 35 37 42 48

54 55 58 71 74

77 79 82 91 92

Sorteios da Lotomania

Duas vezes por semana ocorrem sorteio da Lotomania, sempre às terças e sextas-feiras, a partir das 20 horas. Os apostadores podem apostar nos concursos regulares sempre até uma hora antes da premiação ser sorteada e o jogo simples custa R$ 2,50.

São diversos prêmios nesta modalidade lotérica. Ganha os apostadores que acertarem 20, 19, 18, 17, 16 ou 15 dezenas. Mesmo aqueles apostadores que não acertaram nenhum dos números premiados também ganham prêmios com a Lotomania.