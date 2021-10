Resultado da Lotomania 2228 de hoje, segunda-feira (25/10/21)

A partir das 20h (horário de Brasília) desta segunda-feira, 25 de outubro, será realizado o sorteio do resultado da Lotomania concurso 2228. O prêmio para o apostador que acertar as 20 dezenas está acumulado em R$ 1,2 milhão.

Resultado da Lotomania concurso 2228

Confira o resultado da Lotomania de hoje:

Premiação da Lotomania

Os bilhetes que tiverem de 15 a 20 números do resultado da Lotomania concurso 2228 ganham prêmios. Além disso, também faturam as apostas que não acertarem nenhuma dezena sorteada.

O prêmio bruto corresponde a 43,35% da arrecadação e cada faixa recebe uma parte dessa quantia para dividir entre os ganhadores.

A probabilidade de acertar o resultado da Lotomania 2228 com uma aposta simples é de uma em mais de 11,3 milhões. Essa é a mesma chance de nenhum acerto na modalidade.

Nas demais faixas, a probabilidade é de uma em: 352,5 mil para 19 acertos, 24,2 mil para 18 acertos, 2,7 mil para 17 acertos, 472 para 16 acertos e 112 para 15 acertos.

Como receber o prêmio da Lotomania 2228?

Todos os apostadores que acertarem totalmente ou parcialmente o resultado da Lotomania 2228 de hoje podem receber o prêmio em agências da Caixa. Quantias de até R$ 1.903,98 também podem ser resgatadas em casas lotéricas.

Ganhadores de apostas online conseguem ainda solicitar a transferência do valor para uma conta do Mercado Pago. O prazo para todos os sortudos realizarem o resgate é de 90 dias corridos contados a partir do sorteio.

