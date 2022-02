Resultado da Lotomania 2277 de hoje, sexta-feira (18/02/22)

O resultado da Lotomania concurso 2277 será divulgado ainda nesta sexta-feira, 18 de fevereiro, e os apostadores podem conferir os números. O prêmio está acumulado e estimado em R$ 7 milhões e para ganhar é preciso acertar as 20 dezenas.

Resultado da Lotomania concurso 2277

Confira o resultado da Lotomania de hoje: 04-10-14-15-16-19-25-30-31-44-49-51-55-64-69-76-82-83-85-90.

Premiação da Lotomania

Os apostadores que conseguirem acertar 15, 16, 17, 18, 19, 20 ou nenhum número do resultado da Lotomania concurso 2277 serão premiados. Contudo, para conseguir faturar a bolada principal os jogadores precisam ter a sorte de acertar todas as dezenas sorteadas.

O prêmio bruto corresponde a 43,35% da arrecadação e cada faixa recebe então uma parte dessa quantia para dividir entre os ganhadores.

Qual é a chance de ganhar o prêmio principal?

A probabilidade tanto de acertar o resultado da Lotomania 2277 de hoje, quanto de não marcar nenhum número é de uma em mais de 11,3 milhões. Mas nas demais faixas a chance é de uma em: 352,5 mil para 19 acertos, 24,2 mil para 18 acertos, 2,7 mil para 17 acertos, 472 para 16 acertos e 112 para 15 acertos.

Como os ganhadores podem receber o prêmio?

Independente do valor do prêmio, os sortudos conseguem fazer o resgate em agências da Caixa apresentando o RG e CPF. Mas se o valor for de até R$ 1.903,98 os ganhadores também podem receber em casas lotéricas.

Jogadores de apostas online premiados com o resultado da Lotomania 2277 conseguem solicitar a transferência do valor para uma conta do Mercado Pago. Os sortudos tem até 90 dias corridos, contados a partir do sorteio, para resgatar o prêmio.

As quantias que não forem sacadas dentro desse prazo são repassadas ao Tesouro Nacional para aplicação no FIES (Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior).

