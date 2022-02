Resultado da Lotomania 2279 de hoje, quarta-feira (23/02/22)

Os apostadores da Caixa podem ganhar o prêmio acumulado de R$ 9,5 milhões se acertarem o resultado da Lotomania concurso 2279. Serão sorteados 20 números, no Espaço da Sorte, em São Paulo, nesta quarta-feira, 23 de fevereiro.

Resultado da Lotomania concurso 2279

Para ganhar prêmio, os apostadores precisam acertar 15, 16, 17, 18, 19, 20 ou nenhum número sorteado. Confira o resultado da Lotomania concurso 2279 de hoje:

Como funciona a premiação na Lotomania?

A quantia principal sai para quem acertar todas as dezenas. O prêmio bruto corresponde a 43,35% da arrecadação e cada faixa recebe então uma parte dessa quantia para dividir entre os ganhadores.

A probabilidade tanto de acertar o resultado da Lotomania 2279 de hoje, quanto de não marcar nenhum número é de uma em mais de 11,3 milhões. Mas nas demais faixas a chance é de uma em:

352,5 mil para 19 acertos;

24,2 mil para 18 acertos;

2,7 mil para 17 acertos;

472 para 16 acertos;

112 para 15 acertos.

Como os ganhadores podem receber o prêmio?

Independente do valor do prêmio, os sortudos conseguem fazer o resgate em agências da Caixa apresentando o RG e CPF. Mas se o valor for de até R$ 1.903,98 os ganhadores também podem receber em casas lotéricas.

Jogadores de apostas online premiados com o resultado da Lotomania 2279 conseguem solicitar a transferência do valor para uma conta do Mercado Pago. Os sortudos tem até 90 dias corridos, contados a partir do sorteio, para resgatar o prêmio.

As quantias que não forem sacadas dentro desse prazo são repassadas ao Tesouro Nacional para aplicação no FIES (Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior).

Aproveite e siga o DCI no Google News e acompanhe os resultados das loterias e as últimas notícias do Brasil e do Mundo.