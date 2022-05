Resultado da Lotomania 2311: concurso de hoje, quarta (11/05)

Se você é apostador de primeira viagem, pode tranquilamente entender como funcionam as apostas da Lotomania. Para sair vitorioso, o jogador precisa acertar 15, 16, 17, 18, 19, 20 ou simplesmente zerar a cartela, errando todos os números do seu palpite.

Aqui você vê o resultado da Lotomania 2311 de hoje: divulgadas em breve.

Na edição da última segunda-feira, dia 9 de maio, nenhum jogo obteve a premiação máxima, concedida a quem crava vinte dezenas corretamente.

A probabilidade de acerto da Lotomania é de uma chance em mais de 11,3 milhões. A mesma proporção serve para o cálculo das chances de errar todos os números marcados.

Assista ao sorteio aqui: em breve.

Para resgatar prêmios da Lotomania, o cidadão pode recorrer a qualquer casa lotérica credenciada desde que o valor a receber seja de até R$ 1.903,98. No entanto, é bom ficar alerta para os casos de premiações maiores do que isso, afinal elas só podem ser recolhidas em agências da Caixa após a devida apresentação de um comprovante de identidade, como o RG, por exemplo, e o CPF.

A Caixa solicita até dois dias úteis para o pagamento de prêmios que ultrapassem R$ 10 mil.

Cada vencedor, não importa de qual faixa de premiação, tem até 90 dias para pegar o prêmio. Valores que não forem resgatados serão remanejados pela Caixa Econômica para o Tesouro Nacional, que irá utilizar a arrecadação obtida no FIES (Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior).

Para quem opta por fazer as apostas na Caixa através do canal eletrônico, ou seja, pela internet, pode adquirir o que ganharem no resultado da Lotomania 2311 através de uma transferência do montante para uma conta do Mercado Pago.

Confira aqui o resultado do último sorteio da Lotomania.