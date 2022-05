Resultado da Lotomania 2312: concurso de sexta-feira

Resultado da Lotomania 2312 está com o prêmio estimado em mais de R$ 4 milhões

Para muitos, a “sexta-feira 13” pode significar sinônimo de azar. E, para os apostadores que vão conferir agora o resultado da Lotomania 2312 essa é uma palavra que tem sido bastante frequente.

Isso porque neste mês de maio, o concurso ainda não teve nenhum apostador a cravar 20 acertos no volante da Lotomania. A última vez que alguém ganhou o prêmio máximo deste certame foi no dia 29 de abril.

De lá para cá, já são seis edições sem um vencedor da faixa principal. Com isso, o prêmio está acumulado e pode pagar hoje R$ 4,3 milhões. Será que chegou o seu dia de comemorar? Veja abaixo.

Resultado da Lotomania 2312 nesta sexta-feira

O resultado da Lotomania é divulgado sempre às 20h nos dias de segunda, terça e sexta-feira.

A realização do sorteio é feita pela Caixa Econômica Federal no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, em São Paulo. A transmissão ao vivo é disponibilizada online todos os dias pelo Youtube e Facebook do banco federal.

Errar tudo na Lotomania também dá prêmio

Um fato interessante sobre os jogos na Lotomania é que para sair com uma premiação em dinheiro, o apostador pode até mesmo errar todos os números marcados em seu bilhete.

Esse fato desperta a curiosidade de alguns jogadores com pouca experiência no concurso, mas é fácil de entender.

Segundo os cálculos matemáticos, a probabilidade de um jogador preencher com exatidão as 20 dezenas premiadas no resultado da Lotomania é de 1 em 11.372.635. Algo bem improvável, correto?

A questão é que as chances de “zerar” o volante, ou seja, errar todos os números, é a mesma. Isso acontece pois cada jogo deve ter 50 números demarcados dentre os 100 da cartela. Neste contexto, errar todos é bastante difícil, como mostram o cálculo divulgado no site oficial das Loterias Caixa.

Premiação da Lotomania

Apesar da probabilidade de acerto ser a mesma entre quem erra todos os números e quem acerta 20 deles, a premiação é diferente.

Do montante destinado pela Caixa para a premiação da Lotomania, 45% é distribuído entre os acertadores de 20 dezenas, enquanto os jogadores que fazem um jogo só com erros, ganham 8%% do valor direcionado para a premiação.

