Resultado da Lotomania 2313: concurso de hoje, segunda-feira (16/05)

Se tem um sorteio em que os jogadores estão tendo dificuldade em ganhar o prêmio máximo, esse é o caso da Lotomania. Sem nenhum acertador preencher as 20 dezenas corretamente ainda neste mês de maio, é chegado o momento de saber se você cravou o resultado da Lotomania 2313 nesta segunda, dia 16.

Desde 29 de abril, ninguém ganha o concurso. Com disputas ocorrendo sempre nas segundas, quartas e sextas-feiras, às 20 horas, a Lotomania costuma ter vários jogadores passando perto do prêmio principal, mas ultimamente eles têm alcançado apenas 19 dezenas corretas.

Diante deste cenário, o prêmio só faz subir. O valor acumulado já bateu a marca estimada de R$ 5,5 milhões para o certame de hoje.

Veja agora o resultado da Lotomania 2313

A sorte pode estar sorrindo para você nesta segunda-feira. Mas, para ter certeza que chegou o seu dia de comemorar, é preciso pegar o volante e checar o resultado da Lotomania 2313: em breve.

A Caixa Econômica sempre promove a exibição de todos os seus sorteios às 20 horas. O evento conta com transmissão em tempo real pelo Youtube e Facebook do banco. Se tem interesse em acompanhar, acesse aqui: em breve.

Premiação do resultado da Lotomania 2313

Ganhar a premiação máxima da Lotomania tem sido bem difícil, mas, para aqueles sortudos que conseguem, o montante representa uma bolada e tanto. Para você entender como se dá o processo de divisão das quantias pagas pelas Loterias Caixa para cada faixa de acertos, é só acompanhar a explicação a seguir.

Do montante arrecadado pela Caixa com o concurso da Lotomania, uma porcentagem equivalente a 43,35% é direcionado para o pagamento do prêmio bruto aos apostadores de todo o país. A partir deste percentual é feita uma divisão entre cada faixa de ganhadores.

Em linhas gerais, o cálculo final define que:

– 45% do total é fracionado entre os acertadores de 20 números premiados – 1ª faixa;

– 16% do total é fracionado entre os acertadores de 19 dos 20 números premiados – 2ª faixa;

– 10% do total é fracionado entre os acertadores de 18 dos 20 números premiados – 3ª faixa;

– 7% do total é fracionado entre os acertadores de 17 dos 20 números premiados – 4ª faixa;

– 7% do total é fracionado entre os acertadores de 16 dos 20 números premiados – 5ª faixa;

– 7% do total é fracionado entre os acertadores de 15 dos 20 números premiados – 6ª faixa;

– 8% do total é fracionado entre os acertadores de zero dos 20 números sorteados – 7ª faixa;

Assim, ganham algum valor em dinheiro aqueles que acertam de 15 a 20 números na Lotomania. Além dos que erram todas as dezenas, um fato que, de tão improvável, gera premiação.

Aproveite e confira os últimos números sorteados na Lotomania.