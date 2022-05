Resultado da Lotomania 2314: sorteio de hoje, quarta (18/05)

A Lotomania chega com mais uma chance de tornar um brasileiro milionário nesta quarta-feira, 18 de maio. O resultado da Lotomania 2314 será divulgado em transmissão ao vivo, feita através do YouTube e Facebook da Caixa Econômica Federal, e você também poderá conferir os números vencedores nesta matéria.

Desde o início do mês de maio, nenhum apostador conseguiu garantir os 20 acertos necessários para ganhar o prêmio principal. Sendo assim, ele está acumulado em R$ 6, 3 milhões.

Será que essa foi a sua vez de ganhar? Confira abaixo os números sorteados.

Veja o resultado da Lotomania 2314

Os sorteios da Lotomania são realizados sempre nos dias de segunda, quarta e sexta-feira, e o resultado é sempre divulgado às 20h. Veja os números premiados no resultado da Lotomania 2314:

Para ver como foi o sorteio de hoje, acessa abaixo: em breve.

Caso você seja um dos sorteados da Lotomania, fique ligado: os prêmios de até R$ 1.903,98 podem ser resgatados nas lotéricas credenciadas ou em agências bancárias da Caixa. Para valores maiores, o pagamento é feito apenas nas agências da Caixa.

Caso o prêmio seja de R$ 10 mil ou mais, o seu recebimento acontece no prazo mínimo de dois dias úteis contados a partir da data de apresentação do bilhete. Os ganhadores também podem solicitar a transferência do valor ganho para uma conta do Mercado Pago.

O prazo para os sorteados resgatarem o valor é de 90 dias corridos contados a partir do sorteio.

Errou tudo? Você também pode ser premiado

Você sabia que é possível levar um prêmio em dinheiro mesmo errando todas as apostas? Pode parecer estranho de início, mas a explicação fornecida no site da Caixa Econômica Federal elucida porque isso acontece.

De acordo com os cálculos matemáticos, a probabilidade de um jogador acertar 20 dezenas premiadas da Lotomania é de 1 em 11.372.635. O fato é que as chances de errar todos os números é a mesma. Ou seja, ambos apresentam a mesma dificuldade para o apostador.

Porém, a distribuição dos valores para quem acerta 20 números e quem erra todos é bem diferente: 45% do valor destinado pela Caixa para a premiação vai para quem acerta as 20 dezenas.

Já os jogadores que erraram todos os números ganham 8% do montante destinado para a premiação.

Gosta de conferir os resultados das loterias? Veja os últimos números da Lotomania.