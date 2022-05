Resultado da Lotomania 2316: concurso de hoje, segunda (23/05)

Quem acertar as 20 dezenas no resultado da Lotomania 2316, leva uma bolada em dinheiro para casa

Prêmio acumulado! No concurso de hoje (23/05) da Lotomania, um apostador felizardo tem a chance de levar uma quantia de R$ 8,2 milhões para casa. Se você jogou nesta edição do concurso, continue lendo para descobrir o resultado da Lotomania 2316.

Veja o resultado da Lotomania 2316

Se você fez uma aposta no certame de hoje, confira a seguir o resultado da Lotomania 2316: em breve.

Assista também a transmissão do sorteio feita pela Caixa Econômica Federal via Youitube.

Sorteios da Lotomania

Os sorteios da Lotomania ocorrem três vezes por semana, nos dias de segunda, quarta e sexta-feira. Os resultados são resolvidos e divulgados sempre às 20h, no Espaço da Sorte, localizado em São Paulo.

No jogo da última sexta-feira, dia 20, os maiores prêmios distribuídos foram para os jogadores que fizeram 19 acertos: 8 felizardos levaram a quantia de R$ 39.311,56 para casa.

Divisão do prêmio do resultado da Lotomania 2316

Na Lotomania, você pode garantir prêmios ao acertar 20, 19, 18, 17, 16, 15 ou até mesmo nenhum número, já que a probabilidade de alguém acertar 20 ou 0 numerais entre as opções disponíveis no bilhete são as mesmas.

O prêmio bruto do montante destinado para cada jogo da Lotomania corresponde a 43,35% da arrecadação. A partir dessa porcentagem, a divisão para cada faixa da premiação ocorre de tal forma:

– 45% é destinado para a 1ª faixa (acertadores dos 20 números sorteados);

– 16% é destinado para a 2ª faixa (acertadores de 19 dos 20 números sorteados);

– 10% é destinado para a 3ª faixa (acertadores de 18 dos 20 números sorteados);

– 7% é destinado para a 4ª faixa (acertadores de 17 dos 20 números sorteados);

– 7% é destinado para a 5ª faixa (acertadores de 16 dos 20 números sorteados);

– 7% é destinado para a 6ª faixa (acertadores de 15 dos 20 números sorteados);

– 8% é destinado para a 7ª faixa (acertadores de nenhum dos 20 números sorteados).

Prêmio acumulado no resultado da Lotomania 2316

O último apostador que garantiu 20 acertos e ganhou o prêmio máximo do concurso foi de São Paulo (SP). Ele apostou no jogo 2306, que ocorreu no dia 29 de abril. O felizardo levou para casa o prêmio de R$ 8,5 milhões.

De lá para cá, o prêmio da Lotomania vem sendo acumulado e hoje está valendo, aproximadamente, a quantia de R$ 8,2 milhões.

Para ver mais detalhes dos últimos sorteios anteriores ao resultado da Lotomania 2316 e ficar por dentro de tudo sobre o concurso, acesse o DCI.