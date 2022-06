Resultado da Lotomania 2320 de hoje, quarta-feira (01/06/22)

Os números do resultado da Lotomania concurso 2320 de hoje, quarta-feira, serão sorteados no Espaço Loterias Caixa, em São Paulo, a partir das 20h (horário de Brasília). O prêmio para o bilhete que acertar todas as dezenas está acumulado em R$ 13 milhões.

Resultado da Lotomania concurso 2320

Confira o resultado da Lotomania concurso 2320 de hoje:

Premiação da Lotomania

A Lotomania é uma das modalidade das Loterias Caixa com mais faixas de premiação e os apostadores conseguem faturar acertando: 20, 19, 18, 17, 16, 15 dezenas ou nenhum número do resultado.

Para cada faixa é destinada uma porcentagem de premiação, sendo: 45% para 20 acertos, 16% para 19 acertos, 10% para 18 acertos, 7% para 17 acertos, 7% para16 acertos, 7% para 15 acertos e 8% para nenhum acerto.

Os sortudos que faturaram acertando o resultado da Lotomania 2215 de hoje devem ir até uma agência da Caixa com RG e CPF para conseguir fazer o resgate da quantia. Se o valor for menor que R$ 1.903,98 também pode ser sacado nas casas lotéricas credenciadas.

Apostas online premiadas podem solicitar a transferência da quantia para uma conta do Mercado Pago. Valores iguais ou acima de R$ 10 mil são pagos no prazo mínimo de dois dias contados a partir da apresentação do bilhete em uma agência da Caixa.

O prazo para solicitar qualquer quantia é de até 90 dias corridos contados a partir da data de sorteio da Lotomania.

