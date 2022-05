Resultado da Lotomania concurso 2317 de hoje, quarta – 25/05

O resultado da Lotomania concurso 2317 de hoje, quarta-feira, dia 25 de maio, será divulgado a partir das 20h (horário de Brasília). O prêmio para o apostar que acertar as dezenas, sorteadas no Espaço Loterias Caixa, em São Paulo, está acumulado em R$ 9,3 milhões.

Resultado da Lotomania concurso 2317

Os números do resultado da Lotomania de hoje foram:

Veja também os resultados de anteriores

Premiação da Lotomania

Acertando entre 15 e 20 dezenas ou nenhum número do resultado da Lotomania concurso de 2317 hoje, os apostadores podem faturar prêmio. De acordo com as Loterias Caixa, nenhuma faixa paga quantias fixas e o valor final varia dependendo de quantas apostas marcaram e o total arrecadado no sorteio.

Para receber o prêmio da Lotomania de hoje, os sortudos devem ir em uma agência da Caixa e apresentar o RG e CPF. Se o valor for menor que R$ 1.903,98 também pode ser sacado nas casas lotéricas credenciadas.

Aposta que acertou o resultado da Lotomania for online, outra opção é solicitar a transferência da quantia para uma conta do Mercado Pago. Valores iguais ou acima de R$ 10 mil são pagos no prazo mínimo de dois dias contados a partir da apresentação do bilhete.

O prazo para resgatar o prêmio é de 90 dias corridos contados a partir do dia do sorteio do resultado da Lotomania concurso 2196.